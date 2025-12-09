Razie de amploare pe DN 6. Zeci de șoferi amendați în urma unei acțiuni în sistem „releu”

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt au desfășurat ieri, 8 decembrie 2025, o amplă acțiune pentru creșterea siguranței rutiere pe Drumul Național 6, acțiune ce a avut loc în intervalul orar 11:00-15:00 și a fost organizată în sistem „releu”. Activitatea s-a desfășurat sub coordonarea Direcției Rutiere din cadrul Poliției Române și a implicat structuri de poliție rutieră din județele Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Olt, Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin și Timiș, formând un dispozitiv extins de control pe unul dintre cele mai circulate drumuri din țară.

Scopul acțiunii a fost reducerea riscului de accidente, impunerea respectării regimului legal de viteză și promovarea unei conduite prudente în rândul conducătorilor auto. În doar patru ore, polițiștii au aplicat 60 de sancțiuni contravenționale, dintre care 37 pentru depășirea vitezei legale. De asemenea, în urma verificărilor, a fost reținut un permis de conducere, iar nouă certificate de înmatriculare au fost retrase pentru diferite deficiențe tehnice identificate la autovehicule. Tot în cadrul acțiunii, au fost efectuate 31 de testări privind consumul de alcool la volan, iar 42 de autovehicule au fost controlate în colaborare cu specialiștii Registrului Auto Român – filiala Olt.

Reprezentanții IPJ Olt le reamintesc șoferilor importanța respectării limitelor de viteză și a regulilor de circulație, avertizând că o clipă de neatenție sau un exces de viteză poate avea consecințe dramatice.