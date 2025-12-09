COGNITIVE SCIENCE – O EXPLICAȚIE PE ÎNȚELESUL TUTUROR

1. Gândirea umană este prea complexă pentru a fi înțeleasă doar de o singură știință. Așa că mai multe domenii au decis să lucreze împreună. Din această colaborare s-a născut Cognitive Science.

1.1. Ce înseamnă, în cuvinte simple cognitive science?

Cognitive Science studiază cum gândim.

Este o știință care se ocupă de:

cum percepem lumea,

să ne explicăm cum lucrurile nu mint,

cum luăm hotărâri,

cum vorbim și înțelegem limbajul,

creativitatea noastră,

cum apare conștiința.

1.2. Cine participă la această știință?

Cognitive Science este „o echipă mixtă” formată din:

psihologi

lingviști

filosofi

informaticieni

experți în neuroștiințe

experți în inteligență artificială

antropologi

Toți studiază mintea din unghiuri diferite, dar complementare.

1.3. Ce este important?

Pentru a explica:

cum învățăm,

din ce cauză luăm decizii greșite,

cum putem dezvolta educația,

cum putem construi o Inteligență Algoritmică(IA) responsabilă,

cum apar ideile noi,

cum funcționează memoria.

Trebuie să înțelegem că fără Cognitive Science, nu am avea:

psihologie modernă,

modele IA avansate,

științe ale învățării,

neuroștiințe aplicate,

terapii cognitive,

robotică inteligentă.

1.4. Ce este unic la Cognitive Science?

Este singura știință care tratează creierul și mintea:

mecanismul biologic,

sistemul informațional,

proces cultural,

ca structuri simbolice,

ca rețelele adaptative.

Mintea devine așa:

și neuron,

și algoritm,

și povești,

și evoluție,

și cultură.

1.5. Explicație scurtă

„Cognitive Science este știința care explică cum apare gândirea din interacțiunile creierului, corpului, culturii și mediului.”

2.Comentariu de final: Suntem parte din Uniunea Europeană și trebuie să conștientizăm cu

permanență acest nou statut al nostru ca simplii cetățeni și de asemenea al țării noastre, ca stat în componența uneia din cele mai mari uniuni de state. De aceea, prin tot ceea ce gândim și facem este necesar să ne îndepărtăm de politicianismul găunos, de conservatorism și în societatea noastră să susținem modernizarea României și echilibrarea relației dintre știință și religie.

În poziționările noastre, avem nevoie de implicare, atitudini constructive și de noi schimbări. Dacă în explicația pe înțelesul tuturor, ni se dezvăluie perspectiva, „Cognitive Science este știința care explică cum apare gândirea din interacțiunile creierului, corpului, culturii și mediului”, atunci va trebui să ne focalizăm pe acești factori formatori și să dezvoltăm cu prevalență propria gândire.

Pentru noi ca țară în componența Uniunii Europene, modernizarea prin tehnologii cognitive, dezvoltarea de cognitive science, creiering, cultură și promovarea valorilor este și reprezintă una din căile viabile spre progres economico-social și salt în cunoaștere.

Co – creație jurnalistică inter-intelligence, Andrei Suman-Mișcarea Laic-Ortodoxă pentru echilibrarea relației dintre știință și religie.