CJ Olt accelerează modernizarea DJ 546C Potcoava-Perieți. Primii 4 km vor fi asfaltați până la finalul anului

Lucrările de modernizare pe drumul județean DJ 546C Potcoava-Perieți avansează într-un ritm alert, anunță Consiliul Județean Olt. Până la sfârșitul acestui an, primii 4 kilometri din totalul de 6 incluși în proiect vor avea deja două straturi de asfalt, o transformare majoră pentru un tronson care până acum era realizat doar din balast și prezenta degradări semnificative. Intervenția presupune refacerea completă a structurii rutiere, ceea ce va îmbunătăți considerabil siguranța și condițiile de trafic pentru locuitorii din zonă. Proiectul este finanțat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, însă blocajul temporar al plăților la nivel guvernamental a determinat CJ Olt să continue investiția din resurse proprii.

La sfârșitul lunii septembrie, instituția a alocat 7 milioane de lei din excedentul bugetar pentru a permite demararea lucrărilor. Astfel, modernizarea DJ 546C a început efectiv din bugetul Consiliului Județean, urmând ca sumele să fie recuperate ulterior din fondurile guvernamentale aferente programului. Reprezentanții CJ Olt au anunțat, de asemenea, că în perioada următoare vor prezenta și stadiul altor două proiecte derulate prin „Anghel Saligny”:

– DJ 643 Bobu – Voineasa – Balș (24,211 km)

– DJ 703C Cungrea – Verguleasa (11,6 km)