Amenzi de peste 180.000 lei aplicate de ITM Olt în luna noiembrie. Patru persoane depistate în muncă nedeclarată

Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt a desfășurat, pe parcursul lunii noiembrie 2025, o amplă serie de verificări în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă. În total, inspectorii instituției au efectuat 243 de controale la angajatori din mai multe domenii de activitate, precum construcții, comerț cu amănuntul și transport rutier de mărfuri și persoane. În urma verificărilor, au fost identificate peste 324 de deficiențe, pentru care s-au dispus măsuri de remediere. Printre neregulile cel mai des întâlnite se numără: neplata drepturilor salariale la data stabilită prin contract, neacordarea repausului săptămânal și a concediului de odihnă, netransmiterea la timp a contractelor și modificărilor acestora în Revisal, neîncheierea contractelor individuale de muncă în formă scrisă, nerespectarea obligațiilor privind acordarea și verificarea echipamentului individual de protecție, neefectuarea controlului medical periodic al angajaților.

Pentru cele mai grave nereguli depistate, inspectorii ITM au aplicat 100 de sancțiuni, dintre care 90 de avertismente și 10 amenzi, în valoare totală de 108.000 lei. Tot în luna noiembrie, au fost descoperite patru persoane care prestau muncă nedeclarată, angajatorii acestora fiind sancționați cu amenzi în valoare cumulată de 80.000 lei. De asemenea, instituția a fost informată despre 10 evenimente de muncă, în care au fost implicați 10 lucrători din județul Olt. Acestea au avut ca rezultat incapacitate temporară de muncă, accidente ușoare sau au fost încadrate ca evenimente în afara muncii.