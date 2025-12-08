Slatina. Doi suspecți, reținuți pentru furt și tentative de fraude bancare

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Olt, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, au reținut doi slătineni bănuiți de comiterea unor infracțiuni de furt și criminalitate informatică, după o anchetă desfășurată în ultima lună. Ancheta a început la 3 noiembrie 2025, când un bărbat a sesizat faptul că persoane necunoscute i-ar fi sustras cardul bancar. Ulterior, cu acesta ar fi fost efectuate nu mai puțin de 33 de operațiuni financiare frauduloase, prejudiciul ridicându-se la aproximativ 20.000 de lei. Suspecții ar fi încercat să realizeze încă 24 de tranzacții, în valoare totală de aproximativ 20.000 de lei, însă acestea au fost blocate.

În cauză a fost deschis un dosar penal pentru furt, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, acces ilegal la un sistem informatic, precum și pentru tentative la aceste infracțiuni. Polițiștii au desfășurat activități investigativ-operative pentru identificarea persoanelor implicate și recuperarea prejudiciului. În urma cercetărilor, anchetatorii au identificat două persoane bănuite, un bărbat de 48 de ani și o femeie de 45 de ani, ambii din municipiul Slatina. La data de 7 decembrie, polițiștii au efectuat o percheziție la domiciliul acestora, de unde au ridicat bunuri considerate relevante pentru dosar. Cei doi au fost conduși la sediul poliției pentru audieri, în baza mandatelor de aducere emise pe numele lor.

După administrarea probatoriului, în aceeași zi, procurorul de caz a dispus reținerea celor două persoane pentru 24 de ore. Suspecții au fost duși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Olt, urmând ca astăzi, 8 decembrie, să fie prezentați procurorului cu propuneri legale. Acțiunea polițiștilor de la Investigații Criminale a fost sprijinită de specialiștii Serviciului Criminalistic și de luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale Olt.

„Reamintim că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile prevăzute de lege, inclusiv de prezumția de nevinovăție”, transmit reprezentanții IPJ Olt.