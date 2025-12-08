Sergentul major Eduard Udriște, dublu vicecampion la Legio Open Tournament

Sergentul major Eduard Udriște, angajat în cadrul Detașamentului Mobil de Jandarmi Slatina, continuă să impresioneze atât pe tatami, cât și în uniformă. La cea de-a doua ediție a Legio Open Tournament, desfășurată duminică, 7 decembrie 2025, sportivul a obținut o victorie categorică, scor 20–0, încheiată prin submision, iar evoluția sa constantă l-a condus către două finale extrem de disputate, în urma cărora a devenit dublu vicecampion. Performanța de acum încheie un an remarcabil pentru Eduard Udriște, care a progresat „treaptă cu treaptă”, bifând noi reușite la fiecare competiție, titlul câștigat în septembrie, la categoria –88 kg, la Vâlcea, precum și cele două medalii de bronz obținute în februarie, la prima ediție a Belt League. De asemenea, clubul din care face parte s-a clasat pe locul III la divizia adulți în turneul de duminică.

Reprezentanții IJJ Olt subliniază că, dincolo de rezultate, ceea ce îl definește pe Eduard este modul în care lucrează, cu răbdare, disciplină și respect, valori pe care le poartă atât în competițiile de Brazilian Jiu-Jitsu, cât și în misiunile pe care le desfășoară ca jandarm.

Sportivul a transmis și un mesaj de recunoștință pentru profesorul său, Robert Naicu, deținător al centurii negre și multiplu campion IBJJF, dar și despre ceea ce înseamnă pentru el uniforma de jandarm: „Profesorul Naicu m-a învățat că progresul vine pas cu pas. Brazilian Jiu-Jitsu m-a ajutat să fiu mai echilibrat și mai atent la ceea ce fac. Iar în uniformă contează exact aceeași atitudine. Pentru mine, Jandarmeria înseamnă încredere, echipă și responsabilitatea de a face lucrurile bine”.