IPJ Olt. Șoferi băuți, permise reținute și peste 100.000 de lei în amenzi

Polițiștii din cadrul IPJ Olt au desfășurat, pe parcursul weekend-ului trecut, o amplă serie de acțiuni pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, dar și pentru reducerea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. Activitățile preventive și de control au vizat în special conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive și nerespectarea limitelor legale de viteză. În total, oamenii legii au fost solicitați să intervină la 109 evenimente, dintre care 93 apeluri prin 112. În urma verificărilor efectuate în teren, polițiștii au aplicat 276 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind 100.000 de lei.

Totodată, pentru abaterile constatate în trafic, au fost reținute 20 de permise de conducere: 13 pentru depășirea vitezei legale cu peste 50 km/h, trei pentru conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe, patru pentru alte nereguli la regimul rutier. În cadrul acțiunilor, polițiștii au retras și 11 certificate de înmatriculare, în special pentru defecțiuni tehnice sau nerespectarea obligațiilor legale, fiind totodată constatate șase infracțiuni la regimul rutier.

Unul dintre cele mai grave cazuri a fost înregistrat pe 6 decembrie, în comuna Redea. Polițiștii Secției Rurale nr. 5 Deveselu au oprit un șofer de 36 de ani, care emana halenă alcoolică. Testarea cu aparatul etilometru a indicat 1,24 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care bărbatul a fost condus la spital pentru prelevarea de probe biologice. Cercetările continuă pentru stabilirea situației de fapt.

În aceeași zi, în orașul Balș, un tânăr de 30 de ani din Bălcești, județul Vâlcea, a fost oprit pe strada Nicolae Bălcescu. Pentru că prezenta halenă alcoolică, polițiștii i-au solicitat testarea cu etilometrul, însă acesta a refuzat atât testarea, cât și recoltarea probelor biologice la spital. În consecință, a fost deschis dosar penal pentru refuzul sau sustragerea de la prelevarea mostrelor biologice.

IPJ Olt anunță că astfel de controale vor continua și în perioada următoare, scopul principal fiind creșterea siguranței în trafic și prevenirea accidentelor rutiere.