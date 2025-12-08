Cinema „Eugen Ionescu” Slatina anunță programul săptămânii 8-14 decembrie

Cinema „Eugen Ionescu” din Slatina pregătește o nouă săptămână de proiecții pentru toate vârstele, anunțând un program variat pentru perioada 8-14 decembrie 2025, cu intrare gratuită la toate filmele. Reprezentanții cinematografului invită publicul să se bucure de animații pentru cei mici, dar și de comedii, acțiune sau producții horror dedicate spectatorilor amatori de adrenalină. Filmele vor rula zilnic, în intervalul 14:45-21:00, iar cei interesați își pot face rezervări sau pot solicita informații la numărul 0784 010 929.

Programul complet al săptămânii:

14:45 – Minecraft

16:00 – În Căutarea lui Nemo

16:45 – Inside Out 2

18:00 – Red One

18:30 – Crăciun de Coșmar

20:10 – Trăind printre demoni: Cazul care a încheiat tot

20:30 – Prada / Prey

Cu o selecție diversă care îmbină titluri clasice cu producții recente, Cinema „Eugen Ionescu„ Slatina promite o experiență plăcută pentru întreaga familie.