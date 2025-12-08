Caracal, în spiritul sărbătorilor. Acțiuni caritabile pentru copiii din centre și familii aflate în nevoie

Municipiul Caracal a intrat pe deplin în atmosfera Sărbătorilor de Iarnă, perioada surprizelor, a faptelor bune și a solidarității. Viceprimarul Lari Pătran a participat zilele acestea la o serie de evenimente dedicate copiilor din centrele de plasament și celor proveniți din familii nevoiașe, activități menite să aducă zâmbete și speranță în comunitate. Prima acțiune s-a desfășurat la Casa „Sfântul Nicolae”, unde viceprimarul, alături de reprezentanți ai Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului, a oferit copiilor daruri și momente speciale. Vizita a fost urmată de un meci de handbal cu scop caritabil, organizat pentru strângerea de jucării destinate celor mici. Evenimentul sportiv a reunit voluntari, sportivi și cetățeni care au vrut să contribuie la bucuria copiilor în pragul sărbătorilor. Organizatorii au subliniat că solidaritatea comunității este esențială, mai ales pentru familiile aflate în dificultate.

„Ne unim forțele pentru a aduce bucurie copiilor care au nevoie de sprijinul nostru. Primăria municipiului Caracal susține și felicită inițiativele care, prin gesturi de omenie, pot face o diferență reală într-o familie aflată în dificultate. Le mulțumesc celor care au fost prezenți la aceste activități pentru solidaritatea și generozitatea de care au dat dovadă, arătând că împreună se poate să facem lucruri bune pentru comunitate”, a declarat viceprimarul Lari Pătran.