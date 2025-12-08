12 concluzii despre alegerile parțiale…

Cele ce urmează reprezintă doar un punct de vedere, despre scrutinul de duminică, 7 decembrie. O radiografie a unei zile ce încheie ciclul electoral început în vara lui 2024. Greu de crezut ca vor mai avea loc alegeri parțiale anticipate la Sectorul 6, acolo unde este vacant postul de primar dupa alegerile în urma cărora titularul a fost ales la Primăria Capitalei…

1. Încă un eșec pentru casele de sondare, au ghicit câștigătorul, dar au dat de pământ cu ordinea finală cât și cu marja de eroare

2. Din 13 localități și un consiliu județean, PSD castiga în 12…

3. La București, Ciprian Ciucu pare a avea deschis drumul spre Cotroceni, peste timp

4. PSD pierde umilitor la București. Cam așa se traduce când o fostă consilieră de la partid se clasează peste ditamai organizația…

5. Nicușor Dan nu este un vehicul de tracțiune, a ratat cu susținerea declarată pentru Drulă. Data viitoare trebuie să fie mai atent

6. Previzibil, Marcel Ciolacu câștigă CJ la Buzău, un pas în spate astăzi, pentru o posibilă relansare de cariera politică

7. O victorie și pentru Ilie Bolojan, cu Ciprian Ciucu la București joacă altfel și la Guvern și în partid

8. Anca Alexandrescu poate să viseze să devină regină peste întunericul suveranist

9. La exit poll l-am văzut pe Claudiu Manda, un rătăcit în istoria PSD, mirat, fără cuvinte. Cu el secretar general, viitorul se vede bine. Pentru alții!

10. Prezență mică la alegeri, semn ca românii vor mai bine, dar nu înțeleg mecanismul participativ

11 Daniel Băluță… „stai jos, patru!”

La case are vreo opt…

12. Ultimul primar liberal la București a fost Crin Halaicu, cu vreo 28 de ani în urmă, un dezastru…