ROMÂNIA ÎN DILEMA COGNITIVĂ – DEZVOLTARE, CUNOAȘTERE ȘTIINȚIFICĂ ȘI TEHNOLOGIE SAU CONSERVATORISM ȘI MARGINALIZARE?

De ce lipsa unei infrastructuri tehnologice și a unui Centru Național pentru Cunoaștere, Știință și Tehnologie este un eșec al elitei politicianiste și culturale din țara noastră?

Astăzi, Capitala României – București are două simboluri care se impun vizual și cultural: pe de o parte Parlamentul – ca teatru al puterii politice – și pe de cealaltă Catedrala Națională Ortodoxă – fortăreața spiritualității tradiționale. În mijlocul lor? Nimic care să reprezinte spațiul de cunoaștere, știință și tehnologie. Prin urmare, absolut nimic care să reprezinte viitorul României. Și lipsa unui Centru Național pentru Cunoaștere, Știință și Tehnologie (CN-CȘT) nu este o scăpare tehnică. Este un act politic deliberat de neglijență politicianistă națională.

În timp ce statele performante investesc miliarde în institute de cercetare, hub-uri tehnologice și laboratoare de excelență, România continuă să trateze știința ca pe un lux, nu ca pe un pilon al suveranității și al progresului.Astăzi, rezultatul dezastruos al politicilor din domeniul științei și tehnologiei se manifestă prin: exod de creiere, stagnare tehnologică, vulnerabilitate în strategie și o cultură publică ce se hrănește cu mitologie, politicianism găunos, conspirații și frică de modernitate.

Politicienii se laudă cu discursuri pompoase despre modernizarea cognitivă prin politicile UE, dar refuză să așeze cunoașterea în centrul capitalei, acolo unde se iau deciziile esențiale. Catedrala poate fi admirată, Parlamentul poate fi vizitat, dar unde este semnalul clar că România investește în mintea și în viitorul cetățenilor săi?

Propunerea privind construcția Centrului Național pentru Cunoaștere, Știință și Tehnologie (CN-CȘT) cu infrastructura sa științifică necesară nu este o idee abstractă: este un imperativ național. Amplasat între Parlament și Catedrală sau într-o altă locație strategică din capitală acest centru strategic ar transmite un mesaj radical: România nu mai acceptă să-și exileze viitorul.

Altfel spus, nu mai putem fi o țară care investește în simboluri politice și religioase, dar ignoră infrastructura cunoașterii și dezvoltarea în spațiul de știință și tehnologie.

Ce va conține CN-CȘT?

• Institut Național de Inteligență Algoritmică și Cognitive Sciences

• Centre de excelență în genetică, biotehnologie, fizică avansată, inginerie și nanotehnologie

• Muzeul Național al Științei și Imaginației Umane

• Biblioteca Națională de Știință și Filosofie a Cunoașterii

• Forum permanent „Știință – Societate – Spiritualitate”

• Hub-uri pentru tinerii cercetători, start-up-uri și programe de alfabetizare tehnologică

Amplasarea lui în proximitatea Parlamentului și a Catedralei sau într-o altă locație din capitală nu este simbolică doar. Este un apel la responsabilitate: pentru că politica, spiritualitatea și cunoașterea în spațiul de știință și tehnologie trebuie să funcționeze în echilibru, astfel încât România să nu rămână captivă în trecutul ei xenocratic, ignorând viitorul.

Aceasta este o critică directă la inerția elitei politice și culturale: pentru că până acum, România a permis unui corporativism politic și unei ortodoxii triumfătoare să domine spațiul public în detrimentul progresului, cunoașterii și cercetării științifice. Rezultatul? Țara noastră a fost și încă este marginalizată în Europa, iar tinerii creatori și elitele științifice fug și emigrează în străinătate.

Centrul Național pentru Cunoaștere, Știință și Tehnologie(CN-CȘT) cu infrastructura sa tehnologică nu este doar o clădire. Este un test de maturitate națională. Fie România alege să investească în mintea cetățenilor, fie rămâne captivă unui trecut glorificat și irelevant.

Fără infrastructura științifico-tehnologică necesară, fără institute de cercetare, conexate cu acest centru, România va continua să fie un spectator marginal în spațiul deciziilor tehnologic-evolutive, în timp ce alte state construiesc viitorul tehnologic al lumii.

Este momentul să alegem între progres și stagnare. Între Modernitate cognitivă, viitor tehnologic sau perimare și conservatorism.

România merită un viitor tehnologic. Tinerii merită un viitor științific în țara lor. Proiectul privind Dezvoltarea unei infrastructuri tehnologice și a unor institute de cercetare care să fie conexate cu Centrul Național pentru Cunoaștere, Știință și Tehnologie (CN-CȘT) nu mai poate fi amânat.

Andrei Suman, Mișcarea de Gândire Critică Forumul pentru Democrație.