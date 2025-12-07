O lecție de diplomatie culturală. Elevii RYE, întâmpinați de primarul Mario De Mezzo

Primăria municipiului Slatina a găzduit, în aceste zile, un grup internațional de liceeni participanți la programul Rotary Youth Exchange, tineri veniți din toate colțurile lumii pentru a descoperi România și pentru a cunoaște comunitatea locală.

Primarul Mario De Mezzo i-a întâmpinat pe vizitatori într-o atmosferă prietenoasă, prezentându-le atât echipa din cadrul cabinetului său, cât și biroul în care își desfășoară activitatea. Edilul le-a vorbit tinerilor despre munca de zi cu zi din administrația locală și despre proiectele prin care Slatina își propune să devină un oraș tot mai deschis și mai atractiv pentru noile generații. Un moment inedit al vizitei a fost legat de pasiunea primarului pentru șah. Tabla din biroul său, mereu pregătită pentru o partidă, a devenit pretextul unei scurte demonstrații, după ce acesta a glumit că „mutările inteligente” sunt importante atât în șah, cât și în viața publică. Una dintre participante a fost invitată la o rundă amicală, spre încântarea întregului grup.



Programul Rotary Youth Exchange, dedicat elevilor de 15–18 ani, le oferă tinerilor șansa de a studia timp de un an într-o altă țară și de a locui într-o familie gazdă. Scopul inițiativei este de a dezvolta lideri responsabili, deschiși cultural, care devin ambasadori ai prieteniei și înțelegerii între națiuni. La vizita în Slatina au participat tineri din Argentina (Mia & Lulu), Australia (Georgia), Brazilia (Gustavo, Laura, Sofia, Grazi & Ana), Canada (Katherine), Columbia (Majo), Franța (Fanny), Germania (Liara), Mexic (Roy, Arantxa & Andrea), Taiwan (Ken) și Statele Unite ale Americii (Madeline & Zali).

Reprezentanții Primăriei Slatina au declarat că au dorit ca tinerii să plece cu o imagine autentică a orașului, una a unei comunități primitoare și dinamice, conectată la valorile tinerei generații. Vizita s-a încheiat într-o notă optimistă, organizatorii afirmând că oaspeții internaționali au plecat „puțin slătineni”, purtând cu ei povestea orașului și promisiunea că vor fi mereu bineveniți să revină.