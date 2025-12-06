Un nou pediatru la SJU Slatina. Ariadna Elena Doncescu, medicul care vindecă cu blândețe

Spitalul Județean de Urgență Slatina anunță intrarea în echipă a unui nou medic pediatru, dr. Ariadna Elena Doncescu, o profesionistă de 35 de ani, mamă a doi copii și, mai ales, un medic dedicat celor mici. Originară din Slatina, dr. Doncescu a ales să revină acasă pentru a-i ajuta pe copiii din municipiu și din județ.

Noua pediatră își va desfășura activitatea în două unități medicale:

– Luni, între orele 8:00 – 15:00, va oferi consultații în Cabinetul de Pediatrie din Ambulatoriul integrat al spitalului din Drăgănești-Olt.

– Marți – vineri, între orele 14:00 – 20:00, va consulta în Ambulatoriul Integrat al Spitalului Județean de Urgență Slatina.

Cunoscută pentru profesionalism, calm și apropierea de copii, dr. Ariadna Doncescu reușește să transforme vizita medicală într-o experiență blândă, folosind o voce caldă, povești despre vulpițe și ursuleți și multă empatie pentru a-i face pe cei mici să uite de teamă și de durere.

„Cea mai mare bucurie este să îi văd pe copii cum pleacă zâmbind din cabinet și că au învățat câte ceva despre cum să aibă mai multă grijă de ei. Bucuria lor și a părinților este și bucuria mea”, mărturisește medicul pediatru.

Absolventă a Facultății de Medicină și Farmacie Craiova, dr. Doncescu spune că și-a dorit dintotdeauna să profeseze în orașul natal.

„Am visat mereu să mă întorc acasă, să pot să fiu medic al Spitalului Județean de Urgență Slatina, pentru că am văzut cât de mult s-a schimbat spitalul nostru. Este în plină dezvoltare și a devenit o primă alegere pentru medicii tineri. Este o bucurie imensă să pot să ajut copiii din orașul meu, din județul meu și să pot întoarce tot ce am primit de la oamenii care m-au format”, spune aceasta.