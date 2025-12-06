Noul loc de joacă de pe strada Teiului, inaugurat oficial la Slatina

Primăria municipiului Slatina a inaugurat un nou loc de joacă modern pe strada Teiului, continuând programul de modernizare a spațiilor publice dedicate copiilor. Proiectul, finalizat recent, aduce în cartier un spațiu sigur, atractiv și adaptat nevoilor celor mici. Noul loc de joacă este dotat cu echipamente moderne, concepute pentru a stimula mișcarea și creativitatea copiilor. Suprafața de protecție instalată reduce riscul de accidentare, iar zona a fost complet reamenajată pentru a oferi un mediu prietenos și confortabil pentru cei care vin aici să se relaxeze și să se distreze.

Reprezentanții municipalității transmit că acest proiect se înscrie într-un program amplu de modernizare și extindere a locurilor de joacă din întreg orașul. Scopul este creșterea calității vieții și dezvoltarea unor spații publice care să încurajeze o copilărie activă, sănătoasă și fericită.

Primăria Slatina anunță că va continua investițiile în proiecte dedicate comunității, punând accent pe siguranța și bunăstarea copiilor și a familiilor din municipiu.