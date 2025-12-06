Deputatul Mihai-Adrian Țiu. Îndemn la bunătate și credință de Sfântul Nicolae

Astăzi, de Sfântul Nicolae, cinstim generozitatea, grija față de oameni și credința care ar trebui să fie repere pentru fiecare dintre noi și să ne definească ca națiune creștină. Iar Sfântul Ierarh Nicolae ne amintește că binele se măsoară prin fapte, nu prin vorbe, fiind pentru noi toți un model de bunătate și dăruire față de cei vulnerabili. Și vă adresez un îndemn la bunătate și credință!

În această zi sfântă, cinstim una dintre cele mai importante figuri ale creștinătății, pe cel care a schimbat vieți, a salvat familii, a apărat credința și a devenit simbolul generozității, alegând de tânăr calea dăruirii și a slujirii aproapelui. A rămas în istorie pentru curajul său, pentru compasiunea față de cei bolnavi și săraci, pentru apărarea celor nedreptățiți și pentru binele pe care l-a făcut, fără să aștepte recunoaștere.

Într-o perioadă în care încrederea publică este pusă la încercare, este mai important ca oricând, să punem dreptatea și credința mai presus de orice. Această zi cu profundă semnificație spirituală ne reamintește cât de importante sunt faptele bune pentru că avem nevoie de oameni care să acționeze în interesul comunității. Fiecare dintre noi poate construi o comunitate în care bunătatea și respectul să nu fie doar simple cuvinte, prin protejarea și sprijinirea tuturor celor care au nevoie.

Sfântul Nicolae a dus o viață plină de rugăciune, milostenie și credință în Dumnezeu, iar noi suntem datori să păstrăm vie credința care ne-a unit și ne-a întărit ca națiune. Cred cu tărie că numai prin solidaritate putem asigura stabilitate și încredere pentru generațiile viitoare.

Îmi reafirm astăzi angajamentul de a susține proiectele care pun pe primul loc familia și binele comunității, pentru că schimbarea adevărată vine prin implicare. Avem obligația de a respecta valorile care ne definesc ca popor: credința, respectul și integritatea.

La mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfântului Nicolae! Această zi să aducă sănătate, pace și binecuvântare în fiecare familie!

Deputat S.O.S. ROMÂNIA de Olt, Țiu Mihai-Adrian

