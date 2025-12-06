CENTRUL NAȚIONAL PENTRU CUNOAȘTERE, ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE(CN-CST) – Proiectul care poate reechilibra România între tradiție, rațiune și viitor

CENTRUL NAȚIONAL PENTRU CUNOAȘTERE, ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE(CN-CST) – Proiectul care poate reechilibra...

România are astăzi, în inima Bucureștiului, două simboluri puternice: Parlamentul – expresia puterii politice –, și Catedrala Națională – simbol al tradiției și identității spirituale. Lipsește însă tocmai elementul care definește secolul XXI: un spațiu public major dedicat cunoașterii, științei și tehnologiei.

În timp ce statele performante investesc masiv în institute de cercetare, centre de inovare și infrastructuri cognitive, România funcționează fără un reper arhitectural și instituțional care să exprime angajamentul național pentru progres științific. Rezultatul? Exod de inteligență, stagnare tehnologică și un deficit cronic de cultură științifică.

Propunerea publică este clară și urgentă:

Construirea Centrului Național pentru Cunoaștere, Știință și Tehnologie (CN-CST) în proximitatea Parlamentului și a Catedralei Ortodoxe.

Un proiect-simbol menit să echilibreze cei trei piloni ai unei societăți moderne:

• puterea politică

• puterea spirituală

• puterea cunoașterii

De ce este necesar acest Centru?

Pentru că România nu poate intra în era IA, neuro-tehnologiei, biologiei sintetice, geneticii și a noilor științe fără o infrastructură reprezentativă și funcțională.

Pentru că societatea românească are nevoie de un spațiu deschis, unde știința să devină accesibilă, inteligibilă și protejată de pseudo-știință.

Pentru că tinerii noștri talentați au nevoie de o alternativă reală de a lucra într-o infrastructură și un centru focusat pe spațiul dintre cunoaștere, știință și tehnologie.

Ce transmite amplasarea CN-CST lângă Parlament și Catedrală?

Că România nu alege între tradiție și modernitate.

Că România poate crea un model de echilibru între spiritualitate – democrație și cunoaștere.

Că viitorul țării se construiește în lumină, în centrul capitalei, nu în spații marginale.

Beneficii pentru societate

• repatrierea și asigurarea de locuri de muncă pentru cercetătorii și oamenii de știință români

• creșterea competitivității tehnologice

• alfabetizare științifică la nivel național

• atragerea investițiilor internaționale

• o cultură publică modernă, bazată pe rațiune

• transformarea României într-un pol cognitiv regional.

Concluzie

Proiectul CN-CST nu reprezintă numai infrastructură informațională, conexată cu o construcție emblematică, ci o schimbare de paradigmă.

Este șansa de a înscrie România într-un viitor tehnologic, în care spiritul identitar nu contrazice modernitatea, ci o susține.

România are nevoie în capitala sa, București, de un asemenea centru emblematic.

Societatea îl cere și viitorul îl impune.

După construcția Catedralei Ortodoxe, acesta este momentul să declanșăm procedurile pentru construcția și materializarea infrastructurii informatic-științifice, conexată Centrului Național pentru Cunoaștere, Știință și Tehnologie(CN-CST).

Comentariu INU: Puterea politică îngemănată cu puterea spirituală, fără putere științifică și informațională înseamnă insclavizare și declin. Marele Adevăr este însă că, așa cum s-au găsit bani pentru Casa Poporului și Catedrala Ortodoxă Națională, întocmai trebuie să se găsească bani și pentru construcția Centrului Național pentru Cunoaștere, Știință și Tehnologie(CN-CST) cu

Infrastructura sa științifico-tehnologică necesară.

Co-creație INU-IAlg, Andrei Suman-Mișcarea Laic-Ortodoxă din România pentru echilibrarea relației dintre știință și religie.