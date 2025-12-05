Primarul Slatinei felicită secția de judo pentru performanțe istorice

Momente încărcate de emoție și mândrie la Primăria Slatina, unde edilul i-a invitat pe sportivii și antrenorii secției de judo pentru a-i felicita pentru rezultatele remarcabile obținute în acest an competițional.

În centrul atenției s-a aflat Vișan Vlad, sportivul cu cel mai bun punctaj olimpic din România, considerat în prezent una dintre cele mai puternice speranțe ale judo-ului românesc.

Primarul Mario De Mezzo a transmis aprecieri sincere și recunoștință pentru performanțele care au adus prestigiu orașului, iar profesorul Dorobanțu a declarat că edilul le-a garantat susținere totală pentru întregul parcurs competițional din perioada următoare.

„Primarul ne-a felicitat și ne-a asigurat că Slatina va sprijini fiecare pas pe care îl facem. Obiectivul este clar: să avem un sportiv calificat la Olimpiadă”, a precizat profesorul Dorobanțu Mihai.

Cu rezultate de top, cu un sportiv de elită și cu sprijin ferm din partea autorităților locale, secția de judo din Slatina se pregătește să scrie o nouă pagină de istorie în sportul românesc.