Anunț – SC Oltmotor N 2006 SRL

SC Oltmotor N 2006 SRL cu sediul în municipiul Slatina, str Grigore Alexandrescu, nr 17 B, anunță public depunerea cererii pentru obținerea autorizației de mediu pentru desfășurarea activității de
Operațiuni de mecanică generală Cod CAEN 2562;2553
Fabricarea de construcții metalice Cod CAEN 2511
Fabricarea articolelor din material plastic și pvc Cod CAEN 2223
la adresa: Slatina, str Grigore Alexandrescu, nr 17 Bis
Observațiile și sugestiile din partea cetățenilor se depun în scris la sediul APM Olt Slatina, str Ion Moroșanu , nr 3.
