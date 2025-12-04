Slatina. Gala Excelenței în Artă a transformat Palatul Copiilor într-un spectacol al emoției și talentului

O nouă ediție a Galei Excelenței în Artă, organizată de Consiliul Județean Olt, a adus joi, 4 decembrie, pe scena Palatul Copiilor Adrian Băran o explozie de emoție, sensibilitate și efervescență creativă. Evenimentul a reunit 134 de copii și tineri artiști, care au demonstrat, prin momentele lor, că teatrul rămâne un limbaj universal capabil să unească generații. Gala, devenită deja o tradiție în județ, a crescut de la an la an datorită pasiunii elevilor, implicării profesorilor și sprijinului constant al părinților. Ediția din acest an a beneficiat de un buget de 20.000 de euro, susținut de Asociația pentru Sprijinirea Copiilor și Tinerilor Artiști din România – Duiliu Zamfirescu și de compania ALRO, un partener tradițional al proiectelor culturale și educaționale din Olt.

Tinerii actori au oferit reprezentații variate, de la comedie la dramatism, de la reinterpretări ale unor texte clasice la creații originale. Printre trupele și artiștii care au evoluat pe scenă s-au numărat:

– CNIMaginăm – C.N. „Ion Minulescu”, cu piesa Viitorul Garantat, coordonați de profesorii Magda Jagă și Ion Mitru;

– THALIA – Liceul Tehnologic Văleni, cu savuroasa Soacra cu trei nurori, sub îndrumarea profesorilor Florescu Daniela și Mihalache Elena;

– Giulia Maria Bîscoveanu – monologul Oracolul, coordonator Lîlă Ștefania;

– Trupa START – DGASPC Olt & Centrul de Zi „Amicii”, cu O noapte furtunoasă, coordonator Corina Dașoveanu;

– Trupa REGE – C.N. „Radu Greceanu”, cu piesa Strada Cometei, coordonată de profesor Iancu Daniela;

– Trupa „Evrika” – Centrul Județean de Cultură și Artă Olt, cu spectacolul Țara lui Gufi, regia: Mihai Lungeanu;

– Trupa ART – Palatul Copiilor, cu producția Deșteapta pământului, coordonator Mădălina Balica.

Pe lângă teatrul propriu-zis, gala a inclus și interpretări muzicale de impact:

– Miruna Broboană, cu emoționanta piesă Je t’aime;

– Magda Căluianu, într-o versiune puternică a celebrului Caruso.

Seara s-a încheiat într-o explozie de energie, când 70 de călușari au urcat pe scenă și au ridicat publicul în picioare, oferind un moment autentic, vibrant, încărcat de tradiție.