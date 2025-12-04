Senatorul Petre Cezar critică respingerea proiectului privind jocurile de noroc: „Așa arată empatia guvernării”

În cadrul unei intervenții publice, senatorul AUR de Olt, Petre Cezar, a solicitat sprijinul colegilor săi pentru adoptarea unui proiect de lege ce propune relocarea activităților de jocuri de noroc exclusiv în stațiunile turistice din România. Măsura, inspirată după modele aplicate în mai multe state din Uniunea Europeană, urmărește atât diminuarea impactului social negativ al industriei, cât și stimularea sectorului turistic. Potrivit senatorului, mutarea sălilor de jocuri în zone turistice ar elibera spațiile comerciale din marile orașe și comune, oferind șansă de dezvoltare afacerilor locale care, în mod normal, nu pot concura cu puterea financiară a companiilor din domeniul gamblingului, un sector dominat adesea de firme cu sedii în paradisuri fiscale. În acest sens, el le-a cerut senatorilor să voteze „cu gândul la români”.

Senatorul a subliniat efectele dramatice pe care dependența de jocuri de noroc le are asupra populației, avertizând că tragediile familiilor afectate nu trebuie ignorate. În opinia sa, România nu ar trebui să se bazeze pe veniturile provenite din această industrie, ci pe „valoarea adăugată a ceea ce producem și avem noi în România”.

În sprijinul proiectului, el a invocat și poziția favorabilă exprimată de Consiliul Fiscal, care ar susține direcția propusă. „Sunt dependenți de jocuri de noroc pe care îi ajută această inițiativă”, a transmis senatorul, insistând asupra caracterului social al demersului.

Cu toate acestea, proiectul de lege a fost respins de coaliția aflată la guvernare. În reacția sa, senatorul a criticat decizia majorității, afirmând că aceasta dovedește lipsă de empatie față de persoanele afectate de dependența de jocuri de noroc și față de familiile lor.