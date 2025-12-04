Deputatul Gigel Știrbu: „Am votat o lege care poate schimba destine”

Miercuri, 3 decembrie 2025, în plenul Camerei Deputaților, parlamentarul de Olt, Gigel Știrbu, a anunțat că a votat o lege dedicată prevenirii dependențelor și reducerii violenței asociate consumului de alcool, droguri și jocuri de noroc. Deputatul subliniază că măsura reprezintă „o direcție fermă” pentru protejarea copiilor și întărirea siguranței în comunități.

Știrbu atrage atenția asupra intensificării cazurilor de violență în familie asociate consumului abuziv de alcool, drogurilor și adicțiilor comportamentale. Acesta amintește că specialiștii semnalează de ani buni riscurile și legătura directă dintre consum și comportamentele agresive. Mai grav, spune deputatul, fenomenul afectează din ce în ce mai mulți minori: „Există copii care intră în contact cu drogurile încă din primii ani ai adolescenței, înainte de a înțelege consecințele. Dacă nu acționăm acum, nu vom putea recupera generațiile care vin”.

Legea votată prevede crearea Agenției Naționale pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și Adicțiilor, o structură menită să asigure coerență în politicile publice privind prevenția, intervenția și sprijinul acordat persoanelor cu dependențe.

„România avea nevoie de o structură unitară care să conecteze prevenția, intervenția și suportul. Este un mecanism prin care putem acționa înainte ca problemele să escaladeze”, declară deputatul.

Proiectul legislativ include și înființarea unor centre județene, cu rol în consilierea persoanelor afectate, evaluarea și orientarea către programe de recuperare, sprijinirea reintegrării sociale,intervenția timpurie în comunitățile unde apar primele semne ale dependențelor. Deputatul afirmă că votul său a fost motivat de dorința de a reduce violența, de a proteja copiii și de a oferi un mediu mai sigur familiilor din România.

„Am votat cu gândul la siguranța oamenilor, la liniștea familiilor și la protejarea copiilor care merită un început de viață curat și liber de riscuri. Sper ca aceste schimbări să rupă lanțul dintre adicții și violență și să vedem, în următorii ani, semne clare ale progresului”.