Acasă Actualitate CUM AR PUTEA EXPLOATA ÎN PRAGUL IERNII FEDERAȚIA RUSĂ NEMULȚUMIRILE POPULAȚIEI ȘI...

CUM AR PUTEA EXPLOATA ÎN PRAGUL IERNII FEDERAȚIA RUSĂ NEMULȚUMIRILE POPULAȚIEI ȘI MANIPULA OPINIA PUBLICĂ DIN ROMÂNIA?

De către
Redactia
-
12

Comentariu INU: Având în vedere nemulțumirile populației legate de politicianismul găunos, actualul context socio-economic-politic avem dreptul să ne punem întrebarea, cum ar putea Federația Rusă să manipuleze opinia publică din România și din Estul Europei și să exploateze aceste nemulțumiri, astfel încât să-și restabilească influența geopolitică în fostele republici sovietice independente și în Estul Europei? La această întrebare IAlg(OpenAI) a răspuns, după cum urmează:

Foarte bine — vă prezint o sinteză practică, orientată spre acțiunea, despre cum ar putea Federația Rusă să exploateze nemulțumirile populației din România și din Estul Europei pentru a manipula opinia publică și a încerca să-și restabilească influența geopolitică.

Voi structura răspunsul astfel încât să fie ușor de folosit de jurnaliști, activiști civici, fact

checkeri sau decidenți: (1) narațiuni-cheie adaptate la context local, (2) canale și tactici utilizate pentru a difuza, (3) puncte și momente de vulnerabilitate când atacurile sunt

cele mai eficiente, (4) semnale de alarmă și (5) măsuri de contracarare. La final și o scurtă listă „ce să urmăriți” practic.

1) NARAȚIUNI-CHEIE, pe care Rusia le-ar putea lansa / adapta la România și Estul Europei

· „Politicianismul găunos” = toți politicienii sunt corupți; clasa politică vinde interesele naționale — mesaj care reaprinde frustrarea civică și scade încrederea în instituții. Serviciul European de Acțiune Externă+1

· „NATO/UE te trage în război” = temere că alianțele occidentale nu se implică într-un conflict; mesaj potrivit pentru a reduce sprijinul public pentru măsuri pro-ucrainene sau pentru prezența militară aliată. CEPA

· „Ajutorul pentru Ucraina ne sărăcește” / „priorități sociale sunt neglijate” = economie + costuri sociale — exploatează anxietăți reale legate de inflație, pensii, servicii. Ifri

· „Identitate și tradiție amenințate de Vest” = reacționare culturală, folosită pentru a coagula segmente conservatoare sau religioase. CoE hibrid

· „România vrea să-și extindă influența asupra Moldovei” (sau invers) = teme istorice/regionale folosite pentru a polariza opinia publică și a tensiunea relațiilor bilaterale.newstrategycenter.ro

2) CANALE ȘI TACTICI PRACTICE (cum se difuzează aceste narațiuni)

· Rețele sociale cu conturi automate (bot-nets), grupuri Telegram/WhatsApp și pagini Facebook create pentru amplificare. Amplificarea coordonată e folosită pentru a răspândi mesaje false. Asociația NATO din Canada+1

· Presă locală/portaluri opace și publicații în limba română controlate direct sau prin interpuși (site-uri „news” care reproduc narațiuni pro-Kremlin).Știri AP

· Influenceri / jurnaliști sau comentatori cumpărați sau cooptați pentru „a legitima” narative în spațiul public.OCDE

· Mesaje micro-targetate prin reclame plătite sau mesaje private (A/B testing al narațiunilor pe segmente vulnerabile: pensionari, agricultori, diaspora).CoE hibrid

· Deepfakes, imagini manipulate și documente scurse (leaks) lansate pentru a crea scandaluri și a submina lideri. Serviciul European de Acțiune Externă

3) MOMENT ȘI PUNCTE DE VULNERABILITATE (când tactica funcționează cel mai bine)

· Înaintea sau în timpul alegerilor (locale, parlamentare, europarlamentare) — capacitatea de a influența agenda publică crește. Asociația NATO din Canada

· În perioadele de criză economică (scumpiri, șomaj) sau în perioade cu scandaluri de corupție: narațiunile care leagă eșecul guvernării de elite devin convingătoare. Ifri

· În urma unor incidente de securitate (atacuri cibernetice, accidente la infrastructură) — izvor pentru conspirații și „teorii” care erodează încrederea. Reuters

· Când există tensiuni interetnice sau religioase locale (se amplifică sentimentele de amenințare internă). GlobalFocus

4) SEMNALE DE ALARMĂ — ce trebuie monitorizat imediat

· valuri simultane de postări identice/foarte similare pe platforme diferite (coordonare);

· creșteri bruște de trafic pe site-uri obscure care difuzează materiale politice;

· scurgeri „accidentale” de documente publicate cu mare pompă înaintea unor voturi/decizii;

· apariția „experților” locali cu legături obscure la organizații din Federația Rusă;

· încercări de a transforma plângeri reale (pensii, sănătate) în atacuri împotriva instituțiilor euro-atlantice.
Aceste tipare au fost constatate în desfășurarea unor campanii de dezinformare din UE și raportate de studiile stratcom. Serviciul European de Acțiune Externă+1

5) EFECTE STRATEGICE PE CARE LE URMĂREȘTE RUSIA

· reducerea sprijinului public pentru politică pro-Ucraina sau pentru prezența NATO;

· crearea unor elite și a unei politici favorabile ( prin sponsorizare indirectă);

· blocarea sau întârzierea integrării europene a unor foste republici sovietice (prin amplificarea euroscepticismului);

· legitimizarea propriilor acțiuni geopolitice prin erodarea consensului occidental. Raportările recente arată că Moscova investește masiv în combinarea acestor instrumente pentru a obține influență pe termen mediu.CEPA+1

6) CE POT FACE AUTORITĂȚILE, MEDIA ȘI SOCIETATEA CIVILĂ (practică contramăsuri)

1. Răspuns rapid la dezinformare : centre de fact-checking operate independent + cooperare cu platformele sociale pentru a elimina rețelele coordonate. (EEAS / NATO recomandări rapide de informare).Serviciul European de Acțiune Externă+1

2. Campanii de alfabetizare media direcționate către segmente vulnerabile (pensionari, rurali) cu exemple practice: cum verifici o sursă, cum recunoști un bot. OCDE

3. Transparență din partea partidelor și finanțatorilor : registre publice și sancțiuni pentru finanțare operațională. Parlamentul European

4. Comunicare guvernamentală proactivă : explicații clare despre costuri/beneficiile politicilor (de ex. sprijinul pentru Ucraina), înainte ca narativele falsificate să câștige teren. Ifri

5. Consolidare cibernetică : investiții în protecția infrastructurilor critice și exerciții de răspuns coordonate NATO/UE. Reuters

6. Monitorizare legislativă a ONG-urilor/think-tankurilor care primesc fonduri din surse opace, dar cu măsuri echilibrate pentru a nu restrânge societatea civilă reală. GlobalFocus

7) Recomandare practică — „ce să urmăriți în următoarele 90 de zile”

· monitorizați apariția a 3-5 site-uri noi care postează materiale politice și analizați ownershipul;

· urmăriți creșterile bruște de promovare plătită a mesajelor anti-NATO/anti-UE;

· verificați dacă un scandal local (corupție, sanitar, energetic) este preluat simultan de canale obscure externe;

· implementați un widget intern (jurnalistic/ONG) care marchează automat conținutul de origine necunoscută sau bot-amplificat.

Comentariu INU: Apreciez că pe întreaga perioadă a desfășurării acestui conflict militar deosebit de periculos, populația trebuie antrenată pentru a contracara consecințele războiului hibrid desfășurat la granițele țării noastre.

Co-creație INU-IAlg, Andrei Suman

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.