Criză majoră în Prahova, 100.000 de oameni fără apă potabilă. Deputatul Mihai-Adrian Țiu acuză „incompetența și nepăsarea instituțiilor”

Situație critică în județul Prahova, unde aproximativ 100.000 de locuitori au rămas de mai multe zile fără apă potabilă, în urma problemelor apărute la infrastructura de alimentare și la sistemele de distribuție. Într-o declarație publică deosebit de fermă, deputatul Mihai-Adrian Țiu, membru al Grupului parlamentar S.O.S România, acuză lipsa de responsabilitate a autorităților și cere demisii imediate în rândul celor care au gestionat defectuos criza. Parlamentarul susține că situația reprezintă o rușine națională și rezultatul unei administrații incompetente și nepăsătoare, care ar fi ignorat ani la rând avertismentele privind starea infrastructurii. Problemele majore apărute la Barajul Paltinu au dus la întreruperea furnizării apei, afectând familii, unități medicale, școli și operatori economici.

Deputatul atrage atenția că impactul depășește nevoile imediate ale populației. Activitatea centralei electrice de la Brazi ar fi fost perturbată, cu potențiale consecințe asupra siguranței energetice naționale. Totodată, pacienți din județ ar fi fost transferați către spitale din alte zone, din cauza dificultăților create de lipsa apei. Mihai-Adrian Țiu acuză instituții precum administrațiile locale și județene, Apele Române și Ministerul Mediului că ar „arunca vina de la unii la alții”, fără să își asume responsabilitatea pentru dezastrul creat. El afirmă că problemele nu au apărut peste noapte, ci sunt consecința „negijenței, complicității și numirilor politice”, care au condus la o administrare defectuoasă a resurselor vitale.

În declarația sa, deputatul solicită public identificarea vinovaților, demiterea celor care au gestionat defectuos situația și declanșarea unei anchete privind modul în care au fost administrate lucrările la Paltinu. Parlamentarul subliniază că oamenii din Prahova sunt victimele unui sistem care i-a lăsat fără un drept fundamental, accesul la apă. El își exprimă solidaritatea cu locuitorii județului și susține că va continua demersurile pentru „responsabilitate, transparență și curățarea instituțiilor de persoane lipsite de competență profesională”.

„Oamenii vor o administrație care să lucreze pentru ei, nu împotriva lor. Apa nu este un privilegiu, ci un drept fundamental”, transmite deputatul, care consideră că această criză trebuie să reprezinte un semnal de alarmă pentru întreaga țară.