Bărbat din Caracal, reținut după ce a încălcat de două ori ordinul de protecție

Un bărbat de 39 de ani din Caracal a fost reținut de polițiști în dimineața zilei de 3 decembrie 2025, după ce a încălcat în mod repetat ordinul de protecție provizoriu emis pe numele său, în urma unor amenințări la adresa propriei mame. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Olt, incidentul a început pe 2 decembrie, în jurul orei 19:00, când femeia a sesizat poliția că fiul ei ar fi amenințat-o cu acte de violență și cu moartea. Verificările efectuate de polițiști au arătat că, pe fondul consumului de alcool și al unui conflict spontan, bărbatul și-ar fi agresat verbal mama. În aceeași seară, pe numele acestuia a fost emis un ordin de protecție provizoriu valabil cinci zile și a fost deschis un dosar penal pentru infracțiunea de amenințare.

La câteva ore după emiterea măsurii, în noaptea de 2 spre 3 decembrie, femeia a cerut din nou ajutorul poliției, reclamând că fiul ei a încălcat ordinul de protecție, prezentându-se la locuința ei și proferând injurii. A fost întocmit un al doilea dosar penal, de această dată pentru încălcarea ordinului de protecție. În dimineața zilei următoare, în jurul orei 07:40, polițiștii au fost sesizați încă o dată, femeia reclamând o nouă încălcare a acelorași măsuri restrictive. Și în acest caz a fost deschis un nou dosar penal. În urma administrării probatoriului, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și dus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

Autoritățile reamintesc că persoana cercetată beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, inclusiv de prezumția de nevinovăție.

Totodată, IPJ Olt subliniază importanța ordinului de protecție ca măsură de apărare a persoanelor vulnerabile în situații de violență domestică și încurajează victimele să ceară sprijinul instituțiilor abilitate ori de câte ori au nevoie.