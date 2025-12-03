Tineri din 10 țări, o lecție de diversitate la Consiliul Județean Olt

Consiliul Județean Olt a primit miercuri, 3 decembrie 2025, vizita unui grup de tineri din Brazilia, Mexic, SUA, Franța, Canada, Germania, Argentina, Columbia, Taiwan și Australia, aflați în România prin programul Rotary Youth Exchange. Schimbul cultural, la care participă anual peste 8.000 de elevi și studenți din întreaga lume, continuă să ofere experiențe educaționale valoroase și punți între culturi. În acest an, România găzduiește 18 participanți și trimite alți 20 în experiențe de studiu pe cinci continente, arătând deschiderea tot mai mare a tinerilor spre dialog internațional și explorare educațională.

Oaspeții au început ziua în spiritul tradițiilor românești. Au împodobit bradul și au ascultat colinde, un gest simbolic ce a transformat vizita într-o primă întâlnire cu atmosfera autentică a sărbătorilor de iarnă din județul Olt. Ulterior, grupul a ajuns în Sala Europa, spațiul în care sunt adoptate hotărârile ce modelează dezvoltarea județului, în cadrul unei prezentări dedicate funcționării instituției.

Tinerii au fost întâmpinați de vicepreședinții Ionuț Ivan și Virgil Delureanu, cu care au discutat despre rolul administrației publice județene și despre importanța colaborării transfrontaliere. Oficialii au subliniat că astfel de întâlniri reprezintă oportunități pentru dezvoltare personală, dar și șansa comunităților de a învăța din perspectivele tinerilor. În biroul președintelui Marius Oprescu, discuțiile au devenit mai personale, despre curaj, visuri și responsabilitatea generației tinere de a contribui la schimbare. Mesajul transmis a fost limpede, vocea tinerilor contează, iar implicarea lor poate transforma comunități.

Reprezentanții CJ Olt au transmis apreciere pentru energia și deschiderea tinerilor, subliniind importanța acestor întâlniri în promovarea tradițiilor locale și a valorilor județului Olt.