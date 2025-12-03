Slatina. Loc de joacă modern finalizat la Grădinița Nr. 7

Un nou loc de joacă a fost finalizat la Grădinița Nr. 7, oferind copiilor din zonă un spațiu modern, sigur și amenajat la standarde actuale. Proiectul a fost realizat de Primăria Slatina, prin Serviciul de Dezvoltare Urbană, și se înscrie în programul amplu de modernizare a spațiilor destinate celor mici din municipiul Slatina.

Noul spațiu de joacă este doar una dintre investițiile aflate în derulare. Potrivit administrației locale, până la finalul acestui an vor fi finalizate aproape 30 de astfel de zone moderne și durabile, amenajate în primul an de mandat al primarului Mario De Mezzo. Proiectele fac parte din direcția strategică anunțată încă de la începutul mandatului, transformarea orașului într-un ritm modern, ordonat și responsabil.

Mesajul edilului rămâne unul mobilizator și orientat spre dezvoltare: „Facem Slatina strălucitoare!”, subliniind angajamentul administrației pentru investiții în infrastructura dedicată copiilor și în crearea unor spații publice de calitate.