Scornicești. Beneficiarii programului de panouri fotovoltaice gratuite au semnat documentele necesare instalării

La sediul Primăria Scornicești, primarul Daniel Tudor s-a întâlnit marți, 2 decembrie 2025, cu o parte dintre beneficiarii programului de panouri fotovoltaice destinate persoanelor vulnerabile. În cadrul acestei întâlniri au fost semnate documentele necesare demarării instalărilor și au fost oferite explicații tehnice privind sistemele ce urmează să fie montate pe locuințe. Potrivit edilului, fiecare gospodărie inclusă în proiect va primi panouri fotovoltaice de 5 kW, un invertor de 6 kW și baterii de stocare de 5 kW, soluții care vor permite eficientizarea consumului energetic și reducerea costurilor la electricitate. Primarul a declarat că s-a implicat personal în coordonarea inițiativei, alături de echipa din administrația locală și de consilierii zonali, pentru a se asigura că implementarea proiectului se desfășoară „corect, rapid și în beneficiul oamenilor care au cea mai mare nevoie de sprijin”.

Programul reprezintă, în opinia administrației locale, un pas important către creșterea independenței energetice a comunității din Scornicești, dar și către dezvoltarea durabilă a orașului. Investițiile în energie verde sunt considerate esențiale în modernizarea infrastructurii și adaptarea la necesitățile viitoare. Edilul a transmis că își menține angajamentul de a rămâne implicat în proiectele comunității și că administrația locală va continua demersurile pentru un oraș „mai sigur, mai eficient și mai pregătit pentru viitor”.