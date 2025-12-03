De către

Comentariu INU: Ați putea prezenta formele posibile de război hibrid la care ar recurge Federația Rusă în contextul actual al României? La această întrebare IAlg(OpenAI) a formulat răspunsul de mai jos:

DA— iată o prezentare clară, structurată și realistă a formelor de război hibrid, la care ar putea recurge Federația Rusă în contextul actual al României, având în vedere poziția noastră geostrategică (flanc estic NATO, vecinătatea cu Ucraina și R. Moldova, infrastructura energetică de la Marea Neagră, portul Constanța, rolul NATO pe teritoriul României).

🇷🇴 1. Atacuri cibernetice asupra infrastructurii critice din România

➤ Ce ar putea viza Rusia:

· sisteme IT ale instituțiilor statului (MAE, MApN, ministere economice)

· spitale (blocarea serviciilor medicale)

· portul Constanța (operare, logistică, documente)

· companii energetice (Romgaz, Transelectrica, marea infrastructură de gaze)

· băncile și sistemul de plăți

➤ Scop:

· paralizarea temporară a unor servicii esențiale

· inducerea panicii și neîncrederii în instituții

· obținerea informațiilor sensibile

🇷🇴 2. Dezinformare și operațiuni psihologice pe teme românești

Rusia rămâne activă în spațiul informațional românesc, mai ales prin teme precum:

➤ Exemple de narațiuni vizate:

· „România este trasă în război de NATO”

· „Armata Română este nepregătită / inexistentă”

· „Occidentul o să abandoneze România”

· „Americanii își retrag soldații din România”

· „UE vrea să distrugă identitatea românilor”

· „Ajutorul pentru Ucraina ne sărăcește”

· „Unitatea României depinde de Rusia, nu de UE/NATO” (narațiune adusă prin proxy)

➤ Obiectiv:

Divizarea societății românești, radicalizarea taberelor și scăderea încrederii în aliați.

🇷🇴 3. Amplificarea tensiunilor legate de Republica Moldova

România are o legătură strategică cu R. Moldova, iar Rusia o exploatează:

➤ Tactici posibile:

· promovarea ideilor că România vrea „să ocupe Moldova”

· tensionarea relațiilor București–Chișinău

· manipularea comunităților pro-ruse de acolo pentru a genera presiune asupra României

· crearea unor micro-crize (politice, sociale) care să implice România în defensivă

➤ Scop:

Împiedicarea apropierii ireversibile a Moldovei de UE și România.

🇷🇴 4. Sabotaj fizic, operațiuni sub acoperire și spionaj

România a expulzat repetat diplomați ruși pentru activități ilegale. Modelele de operațiuni posibile includ:

➤ Acțiuni posibile:

· sabotaje la infrastructura energetică (conducte, stații electrice)

· blocarea transporturilor militare NATO (logistică, porturi, căi ferate)

· incendii sau avarii în puncte strategice

· spionaj asupra obiectivelor militare (Deveselu, Kogălniceanu)

➤ Scop:

Crearea impresiei de vulnerabilitate și afectarea capacităților NATO pe flancul estic.

🇷🇴 5. Presiune energetică și economică

Deși România nu mai depinde de gazul rusesc ca alte state, există alte forme de presiune:

➤ Ce poate face Rusia:

· manipularea pieței internaționale pentru a crește prețurile energiei

· influențare pieței de petrol prin rețele comerciale și flota „shadow fleet”

· dificultatea tranzitului energetic prin Marea Neagră

· atacuri la adresa investițiilor românești din domeniul energetic offshore

➤ Scop:

Slăbirea economică și alimentarea narativelor anti-guvern / anti-UE.

🇷🇴 6. Influențarea rezultatelor politice și sprijinirea extremismului

În România există vulnerabilități politice care pot fi exploatate:

➤ Metodă posibilă:

· sprijinirea partidelor sau persoane cu discurs anti-NATO, anti-UE

· finanțări opace pentru organizații radicale

· infiltrarea în spațiul civic prin ONG-uri paravan

· manipularea protestelor spontane (economice, social)

➤ Scop:

Slăbirea consensului euro-atlantic și fragmentarea politică internă.

🇷🇴 7. Manipularea comunităților locale și a tensiunilor identitare

În România există câteva tensiuni ușor de exploatat:

➤ Direcții posibile:

· amplificarea tensiunilor româno-maghiare (autonomie, istorie)

· exagerarea problemelor etnicilor ruși/lipoveni

· specularea unor teme religioase pentru a submina statul laic

· încurajarea național-ortodoxismului

· manipularea comunităților vulnerabile economic

➤ Scop:

Divizare internă și consumarea energiei politice pe conflicte interne.

🇷🇴 8. Atacuri asupra infrastructurii maritime din Marea Neagră

Portul Constanța este crucial pentru NATO și pentru exporturile Ucrainei. Rusia poate încerca:

➤ Acțiuni posibile:

· atacuri cibernetice asupra sistemelor portuare

· blocarea circulației navelor pe Dunăre

· interferențe GPS (deja raportate în Marea Neagră)

· provocări militare controlate (dronă, navă, avion)

· „accident” maritim

➤ Scop:

Reducerea capacităților României de a acționa ca hub logistic regional.

🇷🇴 9. Interferență în rețelele energetice offshore din Marea Neagră

Proiectele românești de exploatare a gazelor offshore sunt strategice pentru Europa. Rusia poate:

➤ desfășura acțiuni cum ar putea fi:

· intimidare militară în zona economică exclusivă (ZEE)

· dronare / recunoaștere agresivă

· sabotaj asupra cablurilor submarine sau a platformelor

· campanii anti-exploatare în media / ONG-uri paravan

🇷🇴 10. Război juridic / „lawfare”

Rusia poate folosi instrumente legale și organizații internaționale pentru a bloca proiecte românești:

Exemplu:

· contestarea unor proiecte NATO din România

· atacarea unor contracte de infrastructură importantă

· proceduri legale internaționale privind utilizarea spațiului aerian sau maritim

Concluzii generale

România se află în prima linie a războiului hibrid din Estul Europei.

Slăbirea noastră ar produce:

· scăderea capacității NATO în regiune

· vulnerabilizarea Republicii Moldova

· reducerea sprijinului pentru Ucraina

· un flanc estic mai puțin stabil

De aceea, România este o țintă strategică de prim rang pentru operațiuni non-militare, care să creeze haos, neîncredere și instabilitate — fără a declanșa un conflict direct.

Comentariu INU: Ne aflăm într-un război hibrid și trebuie să educăm populația pentru a putea contracara posibilele consecințe ale acestui război.

Co-creație INU-IAlg, Andrei Suman