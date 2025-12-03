Inspectorul de poliție Boțoacă Nicu Alexandru, decorat de Ministerul Afacerilor Interne

Inspectorul de poliție Boțoacă Nicu Alexandru, din cadrul Biroului de Investigații Criminale al Poliției Municipiului Slatina, a fost distins de conducerea Ministerul Afacerilor Interne cu „Distincția de serviciu pentru îndeplinirea în condiții deosebite a misiunilor încredințate”, cu prilejul Zilei Naționale a României, sărbătorită la 1 Decembrie 2025. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Olt, această recunoaștere oficială recompensează profesionalismul, dedicarea și rezultatele deosebite obținute de inspectorul Boțoacă în activitatea operativă și investigativă. Colegii săi subliniază că distincția confirmă faptul că munca depusă cu seriozitate și respect față de comunitate este apreciată și nu trece neobservată.

De-a lungul anului, inspectorul Boțoacă s-a remarcat prin capacitatea de a gestiona situații dificile și prin implicarea activă în acțiunile operative ale poliției. Un exemplu relevant este intervenția din 9 octombrie 2025, în cazul unei tâlhării calificate comise pe strada Crișan din municipiul Slatina. Victima, un bărbat agresat și deposedat de 10.000 de lei, a beneficiat de o rezolvare rapidă a cazului datorită promptitudinii echipei operative coordonate și sprijinite de inspector. În urma investigațiilor, cei doi suspecți, tineri de 19 și 24 de ani, au fost identificați în timp record. Polițiștii au efectuat două percheziții domiciliare esențiale pentru probarea activității infracționale, iar autoturismul folosit de autori a fost localizat și oprit în trafic pe Drumul Expres 12. Cei doi au fost conduși la sediul poliției, audiați și reținuți pentru 24 de ore, prejudiciul fiind recuperat aproape integral.

Prin profesionalismul dovedit în acest caz și în multe altele, inspectorul Boțoacă Nicu Alexandru confirmă standardele înalte la care se desfășoară activitatea polițiștilor din Slatina și din întreg județul Olt. Distincția primită de Ziua Națională reprezintă nu doar o apreciere personală, ci și un simbol al angajamentului poliției față de siguranța comunității pe care o servește.