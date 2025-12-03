Consiliul Județean Olt a dat startul iluminatului festiv de Crăciun

Marți seară, 2 decembrie 2025, atmosfera de sărbătoare a cuprins centrul Slatinei, odată cu aprinderea oficială a luminițelor de Crăciun în fața Consiliul Județean Olt. Evenimentul, programat la ora 18:00, a atras numeroși locuitori ai județului, veniți să marcheze începutul perioadei festive. Momentul a fost însoțit de un program artistic cu specific tradițional, susținut de copiii din Ansamblul de dansuri și cântece populare „Zestrea Poboranilor” din comuna Poboru, elevi ai Colegiul Național Ion Minulescu și Grupul vocal de fete „Mândruțele de la Olt”, coordonat de Marin Vâlceleanu. Colindele și jocurile populare au creat cadrul festiv perfect pentru aprinderea iluminatului ornamental.

La eveniment au participat numeroși reprezentanți ai administrației județene și locale, președintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu, vicepreședinții Ionuț Ivan și Virgil Delureanu, prefectul, Cosmin Floreanu și deputatul Marius Iancu. Lor li s-au alăturat consilieri județeni și locali, primarul comunei Poboru, Iulian Bărăscu, dar și numeroși membri ai comunității, mulți veniți împreună cu familiile.

În cuvântul său, vicepreședintele CJ Olt, Ionuț Ivan, a transmis un mesaj emoționant despre spiritul comunității în această perioadă: „E vremea colindelor și a luminii care adună oamenii împreună. În această seară, deschidem, aici, în fața Consiliului Județean Olt, magia Sărbătorilor. Vă mulțumim pentru încrederea cu care ne însoțiți și vă invit să trăim acest moment ca o comunitate unită. Ca odinioară, când colindătorii erau primiți cu inimă bună și cu daruri care încălzeau iarna, am dorit să simțiți și dumneavoastră aceeași căldură și aceeași bucurie. Am început activitatea noastră cu un colind pregătit chiar de colegii noștri din CJ Olt, iar apoi câteva grupuri de copii ne-au încântat cu cântece specifice acestei perioade, timp în care am aprins împreună luminile care vestesc apropierea Crăciunului. Cu toții, alături de familiile noastre, ne-am bucurat de această seară de poveste și de darul de a fi împreună!”