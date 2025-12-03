Acasă Actualitate Anunț public – S.C. NEMEA BETON CONS SRL

Anunț public – S.C. NEMEA BETON CONS SRL

S.C. NEMEA BETON CONS SRL cu sediul în com. Icoana, sat Floru, jud. Olt, anunţă public depunerea cereril pentru obţinerea autorizaţiei de mediu pentru desfăşurarea activitățiide: DEZVOLTARE ACTIVITATE NON-AGRICOLA IN CADRUL NEMEA BETON CONS SRL, adresa comuna Icoana, sat Floru, str. Principala, nr. 13, jud. Olt, Observaţiile şi sugestiile din partea cetăţenilor se depun în scris la sediul APM Olt, Slatina, str. Ion Moroşanu nr. 3, ре
durata derulării procedurii.

