Angajatorii, obligați să se înscrie în REGES-ONLINE până la 31 decembrie 2025

Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt anunță apropierea termenului final până la care angajatorii trebuie să se înregistreze în noua platformă digitală REGES-ONLINE, sistemul care va înlocui definitiv aplicația REVISAL. Potrivit instituției, 31 decembrie 2025 este ultima zi în care angajatorii își pot crea cont și pot completa toate elementele contractelor individuale de muncă active în momentul accesării platformei. De la 1 ianuarie 2026, aplicația REVISAL nu va mai fi funcțională, iar toate raportările vor fi transmise exclusiv online, prin noul sistem digital REGES-ONLINE. Accesul la platformă se face direct din browser, fără nicio instalare locală, prin linkul: https://reges.inspectiamuncii.ro/. Autentificarea este posibilă atât prin cont creat în platforma RoEID, cât și cu semnătură digitală calificată.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt oferă sprijin telefonic la numărul 0349.883.054 și recomandă firmelor să nu amâne înregistrarea, pentru a evita suprasolicitarea platformei în ultimele zile ale anului.

Nerespectarea obligației de înregistrare în termenul legal poate atrage sancțiuni între 15.000 și 20.000 lei. De asemenea, necompletarea tuturor elementelor contractelor individuale de muncă active, care nu se regăsesc în vechiul sistem, se sancționează cu amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 lei.