Razii ale polițiștilor olteni. Șoferi băuți, permise reținute și peste 290 de amenzi aplicate în mini-vacanța de 1 Decembrie

În perioada 28 noiembrie – 1 decembrie 2025, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Olt au desfășurat acțiuni ample pentru menținerea ordinii și siguranței publice, dar și pentru prevenirea accidentelor rutiere, într-un interval marcat de un trafic intens cu ocazia mini-vacanței de Ziua Națională. nPotrivit datelor furnizate, polițiștii au intervenit la 142 de solicitări, dintre care 109 au fost semnalate prin numărul unic de urgență 112. În urma activităților desfășurate, oamenii legii au aplicat 294 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor fiind de aproximativ 110.000 de lei. Totodată, pentru diverse încălcări ale legislației rutiere, au fost reținute 27 de permise de conducere. Dintre acestea, 12 permise au fost ridicate pentru depășirea vitezei legale cu peste 50 km/h, cinci pentru conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe, iar 10 pentru alte abateri grave. Nu au lipsit nici măsurile tehnice: nouă certificate de înmatriculare au fost retrase, iar polițiștii au constatat 11 infracțiuni la regimul circulației rutiere.

Pe 1 decembrie, în jurul orei 22:15, polițiștii din Balș au oprit pe strada Mărășești un bărbat de 43 de ani care emana halenă alcoolică. Acesta a refuzat atât testarea cu etilotestul, cât și recoltarea de probe biologice la spital. În consecință, a fost întocmit un dosar penal pentru refuzul sau sustragerea de la prelevarea mostrelor biologice.

Un alt caz a fost înregistrat pe 30 noiembrie, la ora 04:00, când polițiștii din Slatina au depistat un bărbat de 37 de ani, din Priseaca, conducând sub influența alcoolului. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 1,19 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferul a fost dus la spital pentru recoltarea de probe, iar cercetările continuă.

Tot în noaptea de 30 noiembrie, în comuna Redea, polițiștii au oprit un bărbat de 50 de ani care conducea cu o alcoolemie de 0,95 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost de asemenea condus la spital pentru stabilirea alcoolemiei, cercetările fiind în desfășurare.