Laboratorul de Anatomie Patologică al SJU Slatina, complet modernizat. Diagnostic oncologic mai rapid și mai precis pentru pacienții din Olt

Marți, 2 decembrie 2025, în cadrul unei conferințe de presă, Spitalul Județean de Urgență Slatina a anunțat finalizarea cu succes a proiectului „Dotarea cu aparatură de specialitate și digitalizarea laboratorului de anatomie patologică”, implementat în cadrul Programului de Sănătate 2021–2027. Investiția, în valoare totală de 6,67 milioane lei, din care peste 5,67 milioane lei reprezintă fonduri europene, marchează o schimbare majoră în capacitatea județului Olt de a diagnostica rapid și precis afecțiunile oncologice.

Indicatorii realizați depășesc țintele asumate

Proiectul, desfășurat în perioada 3 decembrie 2024-2 decembrie 2025, a modernizat complet laboratorul de anatomie patologică și a digitalizat întreg fluxul de prelucrare histopatologică. Toți indicatorii stabiliți în cererea de finanțare au fost îndepliniți, iar componenta principală, numărul anual de blocuri prelucrate, a fost chiar depășită. Obiectivul inițial prevedea procesarea a 8.700 de blocuri de parafină pe an. În intervalul de monitorizare, laboratorul a prelucrat 9.424 blocuri, fapt ce confirmă funcționarea optimă a echipamentelor noi și creșterea capacității reale de diagnostic.

Beneficii directe pentru pacienți. Rezultat rapid, precizie mai ridicată

Cel mai important impact al investiției este resimțit de pacienți. Modernizarea laboratorului și implementarea tehnologiilor de digitalizare au redus considerabil timpul de obținere a rezultatelor și au crescut acuratețea diagnosticului.

Pentru pacienții oncologici, unde fiecare zi contează, SJU Slatina poate oferi acum diagnostic mai rapid, fără întârzieri cauzate de trimiterea probelor în centre universitare, rezultate mai precise, datorate echipamentelor performante și analizelor digitalizate, acces la tratament personalizat, în funcție de profilul tumorii. Medicii oncologi beneficiază de imagini mai clare, date standardizate și un flux de lucru mai eficient, ceea ce se traduce în decizii terapeutice mai bine fundamentate.

Echipamente de ultimă generație, integrate în fluxul de lucru

Proiectul a adus laboratorului o infrastructură completă, care acoperă toate etapele procesării probelor, prelevare, includere în parafină, secționare, colorare, analiză microscopică și arhivare digitală. Printre dotări se numără: microtoame semiautomate, procesator de țesuturi, stație de includere în parafină, aparatură IHC, criomicrotom, linie completă de citologie, microscoape cu sistem foto-video, sisteme de arhivare și digitalizare, infrastructură IT și UPS pentru asigurarea continuității. Echipamentele au fost livrate, instalate și integrate complet, iar volumul ridicat de probe procesate confirmă utilizarea lor la capacitate optimă.

Un pas strategic în modernizarea sistemului medical din Olt

Proiectul nu reprezintă doar o modernizare tehnică, ci și o investiție cu impact strategic pentru județ:

1. Creșterea capacității locale de diagnostic, SJU Slatina poate procesa mai multe probe în timp mai scurt, reducând presiunea pe spitalele universitare

2. Consolidarea rețelei regionale, Laboratorul devine un nod important în infrastructura oncologică din zona Sud-Vest Oltenia

3. Alinierea la standardele europene, Digitalizarea și diversificarea analizelor sunt în linie cu prioritățile UE privind accesul echitabil la servicii medicale moderne

Finanțarea europeană, catalizator al schimbării

Programul de Sănătate 2021–2027 a facilitat transformarea unui laborator esențial pentru diagnosticul oncologic, oferind județului Olt acces la tehnologie de nivel european. Noua infrastructură consolidează rolul SJU Slatina în rețeaua de servicii oncologice și contribuie la un traseu medical mai rapid, mai sigur și mai predictibil pentru pacienți.