Jandarmii olteni, bilanț de activitate în luna noiembrie. Peste 550 de misiuni pentru siguranța comunității

Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt a făcut public bilanțul activităților desfășurate în luna noiembrie, ultima lună de toamnă aducând un volum intens de misiuni dedicate menținerii ordinii publice și protejării cetățenilor din județ. Potrivit instituției, peste 1.400 de jandarmi au fost implicați în mai mult de 550 de misiuni pe parcursul lunii, intervențiile vizând atât zone cu potențial operativ ridicat, cât și evenimente cultural-artistice și tradiționale organizate în județ.

Pentru consolidarea siguranței comunității și prevenirea faptelor antisociale, au fost constituite 470 de patrule mixte realizate în cooperare cu structurile de Poliție. În aceste misiuni au fost implicați peste 1.100 de jandarmi, care au acționat pentru descurajarea comportamentelor care ar putea afecta liniștea publică. Totodată, jandarmii au asigurat paza obiectivelor din responsabilitatea inspectoratului, protecția a nouă transporturi de valori și transporturi cu caracter special, precum și punerea în executare a 42 de mandate de aducere, la solicitarea instanțelor de judecată.

În urma activităților desfășurate, jandarmii olteni au aplicat 181 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 64.500 de lei, pentru încălcarea normelor privind ordinea și liniștea publică. De asemenea, au fost constatate 28 de infracțiuni, atât în cooperare cu Poliția, cât și în cadrul acțiunilor desfășurate autonom.

Pentru prevenirea incidentelor și protejarea populației, jandarmii transmit câteva recomandări:

– respectarea indicațiilor forțelor de ordine și ale organizatorilor la evenimente publice;

– supravegherea atentă a copiilor în zone aglomerate;

– păstrarea bunurilor personale în locuri sigure;

– evitarea conflictelor și apelarea imediată la 112 în situații de risc.

IJJ anunță că va intensifica acțiunile preventive în perioada ce urmează și va continua să fie prezent la evenimentele care marchează trecerea în sezonul rece. De asemenea, instituția subliniază importanța cooperării cu autoritățile locale pentru menținerea unui climat de siguranță durabil.