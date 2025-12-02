Incendiu violent în comuna Găneasa. Mansardă și anexă mistuite de flăcări

Un incendiu puternic a izbucnit în noaptea de 1 decembrie, la o locuință din comuna Găneasa, mobilizând pompierii Detașamentului Slatina și ai Stației Scornicești. La fața locului au intervenit patru autospeciale de stingere, o autospecială pentru intervenție la înălțime și un echipaj SMURD, care au luptat ore întregi cu flăcările. Potrivit reprezentanților ISU Olt, în momentul sosirii primelor echipaje, mansarda locuinței, construită pe structură de lemn, precum și o anexă gospodărească ardeau generalizat, incendiul propagându-se cu rapiditate.

Misiunea pompierilor pentru stingerea incendiului și îndepărtarea efectelor negative a durat aproximativ patru ore, timp în care aceștia au acționat pentru localizarea focarelor și protejarea zonelor neafectate. Pagubele sunt considerabile: mansarda casei, pe o suprafață de circa 200 mp, a ars în totalitate, la fel și bunurile aflate în interior, o anexă de aproximativ 30 mp a fost distrusă, o cameră de la parterul locuinței a fost afectată pe o suprafață de aproximativ 10 mp. Din primele cercetări, pompierii au stabilit că incendiul ar fi fost provocat de jar căzut din sobă, o cauză des întâlnită în sezonul rece.

ISU Olt reamintește populației principalele măsuri ce trebuie respectate pentru evitarea unor astfel de evenimente, care pot genera pagube importante sau chiar pierderi de vieți omenești: este interzisă utilizarea sobelor defecte, improvizate, suprasolicitate sau lăsate nesupravegheate, materialele combustibile trebuie depozitate la minimum un metru de sobele metalice și la 50 cm de sobele din cărămidă sau teracotă, pardoseala combustibilă din fața ușii de alimentare trebuie protejată cu o tavă sau o tablă metalică, cenușa se evacuează într-un loc special amenajat doar după stingerea completă a resturilor de jar.