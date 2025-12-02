„Cum respiră pământul”. Un nou vernisaj la Muzeul Județean Olt

Un nou eveniment cultural de amploare va avea loc la Muzeul Județean Olt, unde, pe 5 decembrie 2025, de la ora 12:00, publicul este invitat la vernisajul celei de-a 33-a ediții a expoziției itinerante de fotografie „Cum respiră pământul”, semnată de regizorul Dan Mihalcea. Evenimentul va fi prezentat de managerul instituției, George Smarandache, și va putea fi vizitat până pe 6 ianuarie 2026 în cadrul Galeria ARTIS. Expoziția „Cum respiră pământul” reprezintă un demers cultural itinerant cu trei direcții majore, promovarea artei fotografice contemporane, valorizarea patrimoniului natural al României și sensibilizarea publicului în privința contaminării mediului cu materiale care afectează echilibrul ecosistemelor.

Cele 20 de lucrări expuse, fotografii de mari dimensiuni, 84 x 60 cm, au fost realizate de artist la Vulcanii Noroioși, Pâclele Mici, unul dintre cele mai spectaculoase fenomene geologice din țară. Imaginile surprind dinamica subtilă a pământului, textura unică a noroiului vulcanic și respirația telurică a unui spațiu în continuă transformare.

Lansată în aprilie 2023, expoziția fotografică a fost găzduită lunar în diverse orașe importante din țară și din străinătate, în spații culturale reputate. Itinerarea continuă, ducând mesajul artistic și ecologic al lui Dan Mihalcea către publicuri cât mai diverse.