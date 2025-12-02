Cinema „Eugen Ionescu” Sltina aduce filme noi în programul săptămânii 2-7 decembrie

Cinema „Eugen Ionescu” din Slatina își întâmpină publicul, în perioada 2–7 decembrie 2025, cu un program bogat și două titluri foarte solicitate de spectatori, În Căutarea lui Nemo și Zootopia, introduse la cerere.

Publicul este invitat să se bucure de filme pentru toate vârstele și gusturile, de la animații îndrăgite, la SF, acțiune și horror:

14:45 – Minecraft: Filmul (3D, dublat)

16:00 – În Căutarea lui Nemo (3D, dublat)

16:45 – Inside Out 2 (3D, dublat)

18:00 – Zootopia (3D, dublat)

18:30 – Marșul cel Lung (3D, SF, acțiune, thriller)

20:00 – Trăind Printre Demoni: Ultima Spovedanie (horror)

20:30 – Primitive War (3D, acțiune, aventură, SF, horror)

Organizatorii reamintesc că pentru filmele 3D sunt necesari ochelari speciali, care pot fi aduși de acasă sau achiziționați de la cinema. În plus, spectatorii vor găsi în foaier gustările preferate, popcorn, nachos, dulciuri și răcoritoare, pentru o experiență completă pe marele ecran.