Ceremonie de avansare în grad la Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt

O atmosferă festivă a marcat, marți, 2 decembrie 2025, sediul Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt, unde a avut loc ceremonia de avansare în grad dedicată Zilei Naționale a României. Evenimentul a reprezentat un moment deosebit pentru cadrele militare care și-au văzut recunoscut profesionalismul și rezultatele obținute în activitatea de zi cu zi. În cadrul festivității, prim-adjunctul inspectorului-șef, colonelul Mihai Iulian, a înmânat ordinele de avansare celor 11 subofițeri promovați în gradul următor, înainte de expirarea stagiului minim. Avansările au fost acordate jandarmilor care au îndeplinit toate condițiile legale și s-au remarcat prin disciplină, implicare și performanță constantă în misiunile desfășurate.

Pentru militarii instituției, trecerea la un grad superior reprezintă un pas esențial în evoluția profesională, dar și o validare a responsabilității și devotamentului față de valorile promovate de Jandarmeria Română. Conducerea unității a adresat felicitări celor avansați, încurajându-i să își continue activitatea cu aceeași determinare și coeziune care i-au caracterizat până acum.

IJJ transmite, totodată, aprecierea sa pentru cadrele militare care au primit această recunoaștere și le urează succes în următoarele etape ale carierei.