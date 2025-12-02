Comentariu INU: Apreciez că și pentru opinia publică din Județul Olt și din împrejurimile sale este necesară o explicare a ceea ce numim „Războiul Hibrid”. Din această perspectivă, am adresat către IAlg(OpenAI) întrebarea care urmează: Ați putea explica pe înțelesul tuturor termenul de „Război Hibrid”? Și în acest sens, iată răspunsul oferit de IAlg(OpenAI):

Desigur — iată o explicație clară, concisă și accesibilă a termenului „Război Hibrid” :

Ce este „Războiul Hibrid” (pe înțelesul tuturor)

Războiul hibrid este o formă modernă de conflict în care un stat sau o organizație nu mai folosește doar arme tradiționale (tancuri, rachete, soldați), ci combină mai multe tipuri de atacuri simultan pentru a slăbi un adversar(atacuri mascate cu drone la granițe pentru a răspândi teamă și panică). Obiectivul nu este neapărat cucerirea fizică, ci subminarea încrederii, destabilizarea și influențarea populației și a conducerii.

Gândiți-vă la el ca la un „cocktail de agresiuni”, în care se amestecă:

1. Atacuri militare mascate în erori

· incursiuni cu drone la granițe, mine maritime scăpate de sub control

· trupe speciale fără însemne

· sabotaj, atentate plătite

2. Atacuri cibernetice

· blocarea unor site-uri sau instituții

· în mai multe situații

· paralizarea sistemelor de energie, transport, bancare

3. Propaganda și manipulare informațională

· știri false

· campanii pe rețelele sociale

· răspândirea fricii sau a neîncrederii în stat

4. Presiuni economice

· manipularea prețurilor la energie

· embargouri

· sprijin economic selectiv pentru destabilizare

5. Utilizarea grupurilor locale sau a protestelor

· infiltrare

· a instiga

· manipularea opiniei publice

6. Acțiuni diplomatice agresive

· intimidare

· negocieri condiționate

· alianțe ostile

Scopul Războiului Hibrid

Nu este neapărat să invadezi o țară, ci să:

· îi slăbești instituțiile,

· a provoca haos,

· a diviza și manipula societatea,

· îi influențezi deciziile politice,

· o faci dependentă sau vulnerabilă.

Este un război în care victoria nu se vede prin tancuri pe stradă, ci prin:

· confuzie indusă,

· neîncredere,

· polarizare,

· blocaj economic sau social.

De ce e important să înțelegem conceptul?

Pentru că:

· multe state folosesc deja acest tip de război (și este folosit inclusiv în Europa),

· atacurile sunt adesea invizibile sau negabile,

· populația devine ținta principală, nu doar armata,

· democrațiile sunt vulnerabile la manipulare informațională.

În epoca noastră digitală, un război poate începe fără să auzim vreun foc de armă.

Comentariu INU: În actualul context socio-economic-politic din țara noastră și poziționarea României pe flancul de Est al NATO, în imediata vecinătate a conflictului dintre Federația Rusă și Ucraina, anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut, nemulțumirile populației legate de venirea iernii, austeritatea economică-deficitul bugetar, scăderea puterii de cumpărare, am considerat că este necesar să lămurim ceea ce se denumește „Războiul Hibrid” și consecințele sale. Din această perspectivă, apreciez că explicațiile, mai sus prezentate sintetic cred că sunt relevante și pregătesc populația pentru a contracara acțiunile destabilizatoare, generate de acest război hibrid în desfășurare în țara noastră..

Co-creație INU-IAlg, Andrei Suman