Slatina sărbătorește Ziua Națională cu fasole tradițională, spectacole pentru copii și aprinderea iluminatului festiv

Municipiul Slatina îi invită pe locuitori să marcheze Ziua Națională a României într-un cadru festiv și cald, plin de tradiție și bucurie comunitară. Luni, 1 decembrie 2025, sunt pregătite două momente speciale dedicate tuturor slătinenilor.

De la ora 13:00, în Parcul Tineretului, va fi servită tradiționala fasole cu ciolan, gătită special pentru această zi. Evenimentul reprezintă un prilej pentru comunitate de a se reuni, de a socializa și de a celebra într-un mod autentic spiritul românesc.

Seara, începând cu ora 19:00, cei mici vor avea parte de un moment de bucurie alături de Gașca Zurli, care va transforma atmosfera într-un spectacol plin de voie bună. Tot atunci, primarul Mario De Mezzo va aprinde iluminatul festiv, marcând oficial începutul perioadei sărbătorilor de iarnă în oraș.