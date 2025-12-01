Acasă Actualitate Slatina sărbătorește Ziua Națională cu fasole tradițională, spectacole pentru copii și aprinderea...

Slatina sărbătorește Ziua Națională cu fasole tradițională, spectacole pentru copii și aprinderea iluminatului festiv

De către
Bogdan Vladu
-
20

Municipiul Slatina îi invită pe locuitori să marcheze Ziua Națională a României într-un cadru festiv și cald, plin de tradiție și bucurie comunitară. Luni, 1 decembrie 2025, sunt pregătite două momente speciale dedicate tuturor slătinenilor.

De la ora 13:00, în Parcul Tineretului, va fi servită tradiționala fasole cu ciolan, gătită special pentru această zi. Evenimentul reprezintă un prilej pentru comunitate de a se reuni, de a socializa și de a celebra într-un mod autentic spiritul românesc.

Seara, începând cu ora 19:00, cei mici vor avea parte de un moment de bucurie alături de Gașca Zurli, care va transforma atmosfera într-un spectacol plin de voie bună. Tot atunci, primarul Mario De Mezzo va aprinde iluminatul festiv, marcând oficial începutul perioadei sărbătorilor de iarnă în oraș.

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.