Mesajul deputatului Gigel Știrbu de Ziua Națională a României

Deputatul de Olt Gigel Știrbu a transmis astăzi un mesaj cu prilejul Zilei Naționale a României, subliniind importanța momentului istoric de la 1 decembrie 1918, când la Alba Iulia s-a înfăptuit Unirea Transilvaniei cu România, un pas decisiv în realizarea idealului de veacuri al românilor, România Mare. În mesajul său, parlamentarul a evidențiat că Ziua Națională este nu doar o comemorare a trecutului, ci și o celebrare a unității, identității și solidarității care au definit națiunea română de-a lungul timpului. El a amintit că „românii din toate provinciile istorice s-au adunat la Alba Iulia pentru a vota Unirea”, iar acel gest simbolic continuă să inspire generațiile de astăzi.

Potrivit deputatului, festivitățile care au loc în întreaga țară, de la paradele militare până la cântecele patriotice și arborarea drapelelor tricolore, sunt expresia respectului față de eroii care au luptat pentru libertate și pentru o țară unită. Aceste momente ne reamintesc, spune el, că identitatea națională se construiește în fiecare zi prin responsabilitate, implicare și iubire față de România.

„La mulți ani, România! Să fim mândri de trecutul nostru și uniți în dorința de a clădi un viitor mai bun”, a transmis Gigel Știrbu în încheierea mesajului dedicat Zilei Naționale.