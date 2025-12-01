Mesaj de unitate și recunoștință de Ziua Națională. Primarul Daniel Tudor transmite un apel la solidaritate

În contextul celebrării Ziua Națională a României, primarul orașului Scornicești, Daniel Tudor, a transmis un mesaj emoționant comunității, subliniind importanța momentului și legătura profundă cu trecutul României. În declarația sa, edilul a evidențiat semnificația istorică a zilei de 1 Decembrie, când este comemorată Marea Unire, accentuând curajul și sacrificiul celor care au făcut posibilă întregirea națională.

Primarul Daniel Tudor a subliniat că această zi reprezintă nu doar un prilej de celebrare, ci și un moment de reflecție asupra valorilor care definesc identitatea națională. El a transmis că spiritul de unitate și responsabilitate trebuie să rămână repere solide în dezvoltarea comunității.

„Ne unim cu respect și recunoștință în fața istoriei noastre și a valorilor care ne definesc ca popor. Privim cu mândrie trecutul și ne angajăm cu responsabilitate față de viitor”, a declarat edilul, încurajând locuitorii să contribuie în continuare la progresul și solidaritatea orașului.

Primarul a transmis și un apel pentru implicare și încredere reciprocă, subliniind că fiecare acțiune în prezent reprezintă un pas spre un viitor mai bun pentru generațiile următoare. Mesajul s-a încheiat cu un salut adresat întregii țări: „La mulți ani, România!”