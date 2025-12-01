Mesaj de unitate de Ziua Națională. Deputatul Mihai-Adrian Țiu îndeamnă românii să rămână solidari și demni

Cu prilejul Zilei Naționale a României, deputatul Mihai-Adrian Țiu a transmis un mesaj solemn adresat românilor de pretutindeni, subliniind importanța unității naționale și a valorilor care au stat la baza Marii Uniri din 1918. Parlamentarul a afirmat că „o națiune unită este o națiune ce nu poate fi învinsă”, amintind că Marea Unire reprezintă nu doar un moment istoric, ci și fundamentul identității naționale moderne. Acesta și-a exprimat respectul față de cei care au contribuit, prin sacrificiu și demnitate, la formarea României întregite.

În mesajul său, Mihai-Adrian Țiu a subliniat că unitatea nu trebuie privită doar ca o lecție a trecutului, ci ca o responsabilitate continuă. „Românii au demonstrat, chiar și în momentele cele mai dificile ale istoriei, că atunci când au fost uniți, au fost de neînvins”, a transmis deputatul, adăugând că interesul național trebuie să rămână o prioritate pentru fiecare cetățean.

La 107 ani de la actul istoric de la Alba Iulia, acesta a evidențiat că viitorul României depinde de capacitatea românilor de a acționa împreună: „Doar uniți putem deschide o nouă cale pentru generațiile viitoare”. În opinia sa, demnitatea, respectul și solidaritatea sunt valorile care au garantat continuitatea națiunii și trebuie apărate în continuare. Deputatul a făcut un apel clar către clasa politică și către societate, să treacă de la cuvinte la acțiuni și să contribuie la construirea unei Românii în care cetățenii să își dorească să rămână sau să se întoarcă. „România trebuie să devină o țară unită, demnă, suverană și independentă”, a mai afirmat acesta.

În încheiere, Mihai-Adrian Țiu a transmis un mesaj de sărbătoare și responsabilitate: „1 Decembrie nu este doar o sărbătoare, este un angajament, să rămânem uniți, să rămânem demni. La mulți ani, România! La mulți ani, români de pretutindeni! Un popor unit nu poate fi învins!”