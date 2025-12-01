Consiliul Județean Olt evocă spiritul românesc de Ziua Națională

De Ziua Națională a României, Consiliul Județean Olt a transmis un mesaj plin de emoție și reflecție, subliniind importanța valorilor care îi unesc pe români, indiferent de locul în care se află. Într-o zi în care simbolurile naționale capătă o încărcătură specială, instituția reamintește că identitatea românească se simte în pașii de defilare, în vibrația imnului și în melodiile care însoțesc ceremoniile din întreaga țară. Comunicatul evidențiază că 1 Decembrie nu înseamnă doar celebrarea unei date istorice, ci este o ocazie de a onora demnitatea și idealurile naționale, iubirea de țară și continuitatea tradițiilor transmise din generație în generație. Sunt evocați tinerii care își caută viitorul acasă, românii plecați peste hotare care poartă în suflet identitatea națională, dar și toți cei care muncesc, speră și construiesc zi de zi România.

Mesajul pune accent pe o mândrie discretă, care nu are nevoie de cuvinte, ci se simte profund, precum și pe curajul de a rămâne uniți în fața provocărilor. De asemenea, este adus un omagiu celor care, de-a lungul generațiilor, au contribuit la edificarea țării de astăzi.

La Olt, ca în toate județele României, această zi a fost marcată de momente de emoție și solidaritate, într-o atmosferă care a reamintit importanța unității și a valorilor comune.

Consiliul Județean Olt a încheiat mesajul cu o urare adresată tuturor românilor: „La mulți ani, România! La mulți ani, români! La mulți ani, olteni!”