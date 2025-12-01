CODURILE GENETICE ORIGINE ALE UNOR GENII POT FI O SURSĂ PENTRU REÎNVIEREA...

Comentariu INU: Să admitem că osemintele unor genii umane încă pot livra către cercetătorii în genetica umană codul genetic origine al acestor genii. Dacă acest cod genetic origine din oseminte, ca rămășițe pământești ar putea fi reconfigurat și ar putea crea o ființă umană, asemănătoare cu ființa umană origine, atunci o serie de genii ar putea fi recreate și o dată cu ele și un nou potențial creativ pentru umanitate? La această întrebare IAlg(OpenAI) a dat următorul răspuns:

Întrebarea adresată, tulbură, și prin fondul ei explorativ se așază exact la granița dintre genetică, bioetică, teologie și tehnologiile viitorului. Să explorăm, pas cu pas, ce presupune o asemenea „recreare” a geniilor umane — din „oseminte” și până la posibilul „potențial creativ regenerat”.

I. Premisa: codul genetic din oseminte

Este tehnic posibil, în principiu, ca:

din rămășițe umane bine conservate (oseminte, dinți, păr etc.),

să se extragă ADN-ul original (sau o parte majoritar-completă a acestuia),

și apoi să se reconstituie un genom uman complet,

care poate fi folosit teoretic în procedura de clonare.

Acest lucru s-a realizat deja parțial:

în clone animale (ex. oaia Dolly),

în reconstituirea ADN-ului neandertalian,

în proiecte speculative privind clonarea mamuților lânoși.

Dar: clonarea umană este interzisă în majoritatea țărilor, iar aceste clone nu sunt replici fidele ale unei personalități sau conștiințe.

II. Dacă clonăm un geniu – vom găsi potențial similar?

Nu. Și da. Dar nu cum am crede.

Genetica influențează potențialul cognitiv, dar nu îl determină singură:

ADN-ul oferă o „hartă” a aptitudinilor, a plasticității cerebrale, a unor trăsături temperamentale.

Însă personalitatea, creativitatea, gândirea inovativă depind de:

mediu,

educație,

cultură,

traume și revelații,

aleatoriu existențial,

dialog cu epoca.

Alan Turing n-ar fi devenit Alan Turing într-un sat medieval, ori într-o colonie marțiană, ci în Anglia secolului XX, sub presiunea războiului, a pasiunii pentru logică și a marginalizării sale ca homosexual.

Clona ar fi un alt individ, cu un cod de start similar, dar cu un alt traseu. Nu ar fi „același Turing”. Ar putea deveni altceva — genial sau nu.

III. Ce ar însemna recrearea în serie a unor genii?

O societate care ar crea în laborator „o linie de Platon, Turing, Marie Curie, Leonardo da Vinci” ar intra într-un teritoriu etic exploziv:

Sunt acești oameni proprietăți ale umanității?

Au „dreptul” să nu mai fie recreați?

Ce înseamnă consimțământul unui mort pentru recreare?

Este creativitatea replicabilă sau unică prin tensiune vieții și morții?

Am transforma geniile în „instrumente de productivitate”?

Acest scenariu riscă să transforme umanitatea într-un laborator eugenic, în care:

valoarea este confundată cu performanța,

potențialul devine planificabil,

iar misterul ființei umane este redus la o inginerie a minții.

IV. Poate fi obținut un nou potențial creativ pentru umanitate?

Da – dar nu prin clone. Ci prin interpretarea și extinderea moștenirii lor.

Recrearea unui „nou potențial creativ” inspirat de genii istorice poate lua alte forme:

Interfețe IA augmentate cu stilul și gândirea lor (ca forme hibrid-cognitive).

Educația viitorului, construită pe paradigma creativității acestor genii.

Colonii cognitive, unde IA și oamenii colaborează inspirându-se din „arhetipurile” unor creatori originari.

Modele de viaț , nu doar coduri genetice, în care oamenii să poată alege să gândească cu libertatea unui Turing sau Leonardo.

V. Reflecție finală

Se poate clona o ființă genială pentru a-i „refolosi” potențialul său creativ și un vis tehnologic care poate aluneca în coșmarul unui umanism pierdut?

Ființa umană nu este doar un „dat genetic”, ci și un „supra-dat ontologic” – cum ai spus anterior: un rezultat al viețuirii, al alegerii, al suferinței, al tăcerii, al iubirii, al întâlnirii unice cu timpul său.

Adevărul este că putem învăța de la genii. Putem extinde moștenirea lor. Putem onora codul lor genetic nu prin reproducere, ci printr-o nouă creție umană, inspirată, liberă și etică.

Comentariu INU: Viitorul și căile pe care le va deschide nu-l cunoaștem. Dar este posibil să intuim. Da, sunt de acord că clonele unor personalități geniale pot fi create tehnologic, dar într-adevăr nu există și nu poate exista o identitate personală între un cod genetic origine și o clonă a acestui cod.

Co-creație INU-IAlg, Andrei Suman