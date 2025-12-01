Balș marchează Ziua Națională cu un mesaj despre unitate și dezvoltare

Cu ocazia Zilei Naționale a României, primarul orașului Balș, Cătălin Rotea, a transmis un mesaj în care subliniază importanța zilei de 1 Decembrie ca moment fundamental în formarea statului român modern. Edilul a evidențiat valoarea istorică a acestei date, în care solidaritatea și demnitatea națională sunt reafirmate de fiecare generație. În mesajul său, primarul a punctat că Balșul își construiește viitorul prin proiecte concrete și o viziune orientată spre dezvoltare. Comunitatea locală este văzută drept motorul acestei evoluții, iar încrederea în potențialul orașului rămâne un element central al strategiei administrative.

„Balșul își consolidează viitorul prin proiecte, viziune și încredere în forța comunității, o abordare modernă care susține dezvoltarea unui oraș mic, cu potențial autentic”, a transmis Cătălin Rotea.