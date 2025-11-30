Românii îl cinstesc pe Sfântul Apostol Andrei. Mesajul deputatului Mihai-Adrian Țiu

În pragul zilei de 30 noiembrie, dedicată Sfântul Apostol Andrei, deputatul S.O.S. România de Olt, Mihai-Adrian Țiu, transmite un mesaj de sărbătoare și reflecție pentru toți românii. Parlamentarul subliniază importanța spirituală și identitară a acestei zile, amintind rolul esențial pe care Apostolul Andrei l-a avut în aducerea creștinismului pe teritoriul strămoșilor noștri. Deputatul amintește că, încă din 1997, Apostolul Andrei a fost proclamat ocrotitorul spiritual al României, iar astăzi este privit ca un protector al tuturor creștinilor. În evocarea sa, el reamintește că Andrei a fost un om simplu, pescar, care l-a ascultat pe Sfântul Ioan Botezătorul predicând despre venirea lui Mesia. Momentul botezării lui Iisus Hristos în apa Iordanului a marcat începutul drumului său ca apostol și martor al minunilor din Țara Sfântă.

În mesajul transmis, Mihai-Adrian Țiu subliniază că Sfântul Andrei este considerat protectorul neamului românesc și apostolul care a dus învățătura creștină pe teritoriile carpato-danubiano-pontice acum mai bine de două milenii. „Astăzi, noi românii îi datorăm faptul că suntem creștini”, afirmă deputatul, adăugând că, în vremurile tulburi pe care le traversăm, românii au nevoie „mai mult ca oricând” de ocrotirea sa.

Parlamentarul transmite și un gând de sărbătoare către toți cei care poartă numele Andrei sau derivate ale acestuia, urându-le sănătate, liniște, bucurie și binecuvântare.

„De Sfântul Andrei nu sărbătorim doar credința, ci și valorile poporului român”, încheie deputatul, invitând la reflecție, unitate și solidaritate în această zi cu profundă încărcătură spirituală.