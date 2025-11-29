Primarul Mario De Mezzo marchează evoluția spectaculoasă a șahului la Slatina. Festivalul Internațional ajunge la a doua ediție

Municipiul Slatina găzduiește, la doar doi ani după primul eveniment dedicat sportului minții, cea de-a doua ediție a Festivalului Internațional de Șah, un proiect care a crescut spectaculos încă de la debutul său din 2023. Prima competiție de șah organizată în oraș a avut loc în octombrie 2023, într-un cadru modest, în clădirea rece a Prefecturii, deschisă atunci în premieră pentru pasionații de șah. Ce a început ca un demers timid s-a transformat rapid într-un eveniment de tradiție.

Astăzi, Slatina are un club oficial de șah în cadrul CSM Slatina, omologat în cadrul federației de specialitate. La această ediție participă atât mari maeștri internaționali, cât și zeci de jucători înscriși la secțiunile omologate și neomologate, confirmând interesul tot mai mare pentru acest sport în comunitate.

Primarul Mario De Mezzo a remarcat, într-un mesaj public, evoluția impresionantă a proiectului, deși declară cu umor că joacă în continuare „tot la amatori”, edilul subliniază energia extraordinară pe care șahul o generează în rândul copiilor și al iubitorilor acestui sport.

Un rol central în dezvoltarea festivalului îl are profesorul Nicu Barbărasă, considerat „sufletul proiectului”, cel care a reușit să mobilizeze profesori dedicați, colegi din CSM și tineri cu potențial, viitori campioni naționali, după cum speră organizatorii.