Onoare și tradiție militară. Două ceremonii emoționante la Caracal

Spiritul camaraderiei și respectul pentru tradiția militară au fost celebrate vineri, 28 noiembrie, la Caracal, unde două evenimente solemne au adus în prim-plan valorile definitorii ale uniformei românești, onoarea, identitatea națională și sacrificiul pentru patrie.

În cadrul unei ceremonii speciale, Asociația Națională a Parașutiștilor din România a dezvelit o nouă bornă comemorativă în municipiul Caracal. Monumentul reprezintă un omagiu adus tuturor celor care au purtat cu demnitate uniforma parașutiștilor și au contribuit la istoria unităților militare din zonă.

Prin scanarea codului QR integrat în monument, vizitatorii pot accesa povești și momente marcante din istoria parașutismului românesc, precum și informații despre activitatea Batalionul 492 Misiuni Speciale.

În aceeași zi, emoția a fost la cote înalte în cadrul festivității de depunere a Jurământului militar de către noii soldați ai Batalionul 22 Infanterie Caracal. Evenimentul a reunit familii, veterani și cadre active, marcând un moment definitoriu în cariera tinerilor militari. Reprezentanți ai conducerii Primăria Caracal au fost prezenți alături de militari și rezerviști, evocând importanța jurământului și rolul fundamental al sacrificiului pentru patrie în istoria militară a României.